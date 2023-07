Oberschwabenkliniken mit weiterem Geschäftsführer (Pressemitteilung).

Der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik gGmbH hat Prof. Dr. med. Oliver Adolph als weiteren Geschäftsführer neben dem bisherigen Geschäftsführer Dr. Sebastian Wolf berufen. Prof. Adolph, derzeit Leiter der Stabsstelle OP-Management am

Universitätsklinikum Ulm, wechselt zum 1. Juli 2020 zu dem Klinikunternehmen im

Landkreis Ravensburg. Er wird bei der OSK die Zuständigkeit für die Bereiche

Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege übernehmen. Nach dem Ausscheiden

der beiden Direktoren Jörg Hempel und Dr. Jan-Ove Faust im Laufe der nächsten

Monate wird die Unternehmensleitung der OSK damit neu strukturiert.



„Der Aufsichtsrat hat sich intensiv darüber Gedanken gemacht, mit welcher

Aufstellung ihrer Führung die OSK in die Zukunft gehen soll“, sagt Landrat

Harald Sievers, der Vorsitzende des Gremiums. Künftig zwei

Geschäftsführungsbereiche anstelle der bisherigen Direktionszuständigkeiten sei

angesichts mehrerer großer medizinstrategischer Themen, die in nächster Zeit

für das Unternehmen besonders wichtig seien, eine gleichermaßen schlanke wie

kraftvolle Leitungsstruktur. Als Beispiele für die Agenda des neuen

Geschäftsführers nennt er die Marktentwicklung, regionale Kooperationen und das

medizinische Profil der OSK. „Wir freuen uns, dafür mit Prof. Adolph einen

erfahrenen Mediziner gewonnen zu haben, der zugleich einen wirtschaftlichen

Hintergrund mitbringt und die Region durch seine langjährige Tätigkeit in Ulm

bestens kennt“, so Landrat Sievers.

Prof. Dr. Adolph leitet seit 2016 die beim Vorstand des Universitätsklinikums

angesiedelte Stabsstelle OP-Management. Der Facharzt für Anästhesiologie mit

den Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und Intensivmedizin war zuvor vier Jahre

lang Oberarzt und acht Jahre lang Assistenz- und Facharzt ebenfalls am

Universitätsklinikum Ulm. 2004 hat er promoviert und sich 2010 habilitiert.

2013 ernannte ihn die Universität Ulm zum Außerplanmäßigen Professor. Von 2008

bis 2010 hat Prof. Adolph an der Hochschule Neu-Ulm den Master of Business

Administration (MBA) erworben.

„In Ulm habe ich aus nächster Nähe mitverfolgen können, wie sich die

Oberschwabenklinik in den letzten Jahren entwickelt hat“, sagt Prof. Adolph. Er

komme gerne in den Landkreis Ravensburg und wolle das Potenzial der OSK im

Rahmen eines möglichst mit allen Partnern in der Region abgestimmten

Versorgungskonzeptes weiterentwickeln.

Neben der medizinischen Leistungsfähigkeit und Profilierung der OSK will Prof.

Adolph besonders sein Augenmerk auf die Pflege richten. „Nicht erst seit der

Corona-Krise wissen wir, wie entscheidend die Pflege für ein modernes Klinikum

ist“, betont er. „Die größte Berufsgruppe im Krankenhaus muss den ihr

gebührenden Stellenwert haben und wir müssen alles dafür tun, dass sich noch

mehr junge Menschen für diesen Beruf begeistern können.“

Quelle: Pressemitteilung, 12.05.2020