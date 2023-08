Offener Brief an die Kreisräte im Erzgebirgskreis (Verdi).

Sehr geehrte Damen und Herren, wir, die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten der noch bestehenden Krankenhaus-Gesundheitsholding Erzgebirge GmbH (4 Krankenhaus-Standorte und deren Tochtergesellschaften), wenden uns aufgrund der Umstrukturierungspläne an Sie. Mit Beschlussfassung im November

2020 haben Sie Herrn Koch als neuen Geschäftsführer der Krankenhaus-Gesundheitsholding Erzgebirge GmbH beauftragt, eine Seitwärtsverschmelzung

der Krankenhäuser Annaberg, Zschopau, Olbernhau und Stollberg vorzubereiten.

Mit der kürzlich veröffentlichten Beschlussvorlage 0573 an den

Betriebsausschuss wurde diese Seitwärtsverschmelzung präzisierter vorgestellt.

Wie Sie bereits durch die örtliche Presse und unserer Unterschriftenaktion

mitbekommen haben, darf dieses Vorhaben nicht dazu führen, dass bestehende

Arbeitsbedingungen unterlaufen werden. Mit der geplanten Verschmelzung der

Häuser Annaberg, Zschopau und Olbernhau auf das Kreiskrankenhaus Stollberg,

sowie den geplanten Ausgliederungen, passiert genau das.

Für eine gute und qualifizierte gesundheitliche Versorgung der gesamten Region,

bedarf es

motiviertem und sehr gut qualifizierten Personal. Gute Einkommens- und

Arbeitsbedingungen

sind hierfür eine entscheidende Voraussetzung.

Eine bessere Verzahnung der öffentlichen Gesundheitseinrichtung und ein Abbau

des Wettbewerbes untereinander, ist der richtige Weg zur Stärkung der

öffentlichen Daseinsvorsorge

im Erzgebirgskreis. Auch sehen wir in der Verzahnung die Chance einer

zukunftsfesten Versorgungsstruktur. Jedoch ist diese nur garantiert, wenn die

Arbeitsbedingungen attraktiv bleiben.

Dazu gehört unter anderem die Arbeitszeitanpassung Ost- an Westniveau zu

sichern. Durch die

bisherigen Aussagen von Herrn Koch verstärkt sich unser Eindruck, dass diese

Arbeitszeitverkürzung umgangen werden soll.

Mit der geplanten Verschmelzung will man aus unserer Sicht die Häuser, die noch

an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gebunden sind, zukünftig

tariflich schlechter stellen. Das ist

der falsche Weg. Die Pandemie zeigt wie wichtig alle Beschäftigte in den

Häusern für unsere

medizinische Versorgung sind. Und wenn diese in der Zukunft weiterhin

gewährleistet sein soll,

dann schaffen wir Fachkräftegewinnung nur mit optimalen Arbeitsbedingungen.

Zwar gibt es die Zusicherung von Herrn Koch, dass sich an unseren Gehältern und

Arbeitsbedingungen nichts ändern wird, doch mit Blick auf neu einzustellende

Kollegen sieht das anders

aus. Diese hätten keinen Bestandsschutz oder Ähnliches. Des Weiteren rechnen

wir nach den

Plänen von Herrn Koch mit einer Stagnation der Gehälter bei den bestehenden

Kollegen und

Kolleginnen. Wir müssen verhindern, das es im Erzgebirge zu einer erneuten

Fluktuation, wie in

den neunziger Jahren kommt. In Folge werden gute Mitarbeiter abwandern und das

kann nicht

in Ihrem Interesse sein.

bitte wenden

OFFENER BRIEF AN DIE KREISRÄTE IM

ERZGEBIRGSKREISErzgebirgskliniken

Aus den vorgenannten Gründen appellieren wir dringlich an Sie: Stimmen Sie der

aktuellen

Beschlussvorlage nicht zu. Die geplante Umsetzung kann auf lange Sicht die

gesundheitliche

Versorgung der Region gefährden. Eine mögliche Lösung kann für uns nur sein:

Die neue Erzgebirgsklinikum GmbH muss Mitglied im Kommunalen

Arbeitgeberverband werden. Dieses

Bekenntnis zur Mitgliedschaft muss in der Beschlussvorlage festgehalten werden.

Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen. Dieses Schreiben erhalten

wortgleich alle Parteien/Fraktionen des Kreistages, die sich zum Grundgesetz

bekennen und nicht durch Aussagen oder Auftritte von (einzelnen) Amts- und

Mandatsträgern dieses in Frage gestellt wurde.

Mit kollegialen Grüßen,

im Auftrag der ver.di - Mitglieder der

Gesellschaften der Krankenhaus- Gesundheitsholding Erzgebirge GmbH

Quelle: Verdi, 27.04.2021