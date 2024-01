Personelle Veränderungen in der Uniklinik Mainz

Neuer Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz (Pressemitteilung).

Univ.-Prof. Dr. Ralf Kiesslich ist neuer Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz. Er hat die Position zum 1. Januar von Univ.-Prof. Dr. Norbert Pfeiffer übernommen, der insgesamt 14 Jahre an der Spitze der Universitätsmedizin Mainz stand. Professor Kiesslich wird künftig Ansprechpartner für alle klinischen und medizinischen Belange sein und den Vorsitz im vierköpfigen Vorstand übernehmen. Er wechselt von den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK), wo er zuletzt Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer der Helios Kliniken Wiesbaden-Taunus war.

Von 2000 bis 2012 war Professor Kiesslich als Internist und Gastroenterologe bereits an der Universitätsmedizin Mainz tätig. „Die Unimedizin in Mainz ist mir deshalb nicht fremd. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Funktion den Neuanfang an der Unimedizin gemeinsam mit den vielen Mitarbeitenden gestalten zu können“, so Kiesslich. Auch an der Spitze des Aufsichtsrats der Universitätsmedizin Mainz hat es einen Wechsel gegeben: Seit Beginn des neuen Jahres hat Clemens Hoch, Minister für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, den Vorsitz inne.

Quelle: Pressemitteilung, 02.01.2023