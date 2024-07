Schließung der Geburtshilfe am Alfried Krupp Krankenhaus Essen - Stellungnahme

Stellungnahme der Stadtverwaltung zur Schließung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Alfried Krupp Krankenhauses (Pressemitteilung).

Die Entscheidung des Alfried Krupp Krankenhauses, die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu schließen, bedauert die Stadtspitze sehr. Bis zuletzt haben sich Gesundheitsdezernent und Gesundheitsamt mit den

Verantwortlichen der Essener Geburtskliniken zur aktuellen Situation ausgetauscht. Zuletzt fand ein Austausch mit den leitenden Hebammen der drei

Essener Geburtskliniken im Essener Rathaus statt. Die schwierige Lage wegen

fehlender Hebammen begleitet die Geburtshilfe seit vielen Jahren. Besonders die

Geburtshilfe am Alfried Krupp Krankenhaus war seit einigen Jahren und seit Ende

letzten Jahres bis heute immer wieder von kurzfristigsten Abmeldungen

betroffen, so dass das Elisabeth Krankenhaus und die Geburtshilfe der

Universitätsmedizin, als auch Kliniken in den Nachbarstädten die Versorgung

sichergestellt haben.

Nach ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen des Elisabeth Krankenhauses und

der Universitätsmedizin konnte sich die Stadtspitze davon überzeugen, dass die

Geburtshilfe für alle Frauen in Essen weiterhin gesichert ist. Mit dem

Elisabeth Krankenhaus und der Universitätsmedizin verfügt die Stadt Essen über

eine Geburtshilfe der Spitzenklasse. Beide sind auch anerkannt als

Perinatalzentrum Level 1, also auch spezialisiert auf sehr früh geborene

Kinder. Oberbürgermeister und Gesundheitsdezernent werden sich dafür einsetzen,

dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Geburtshilfe und Frauenklinik

des Alfried Krupp Krankenhauses ihre wichtige Aufgabe der Geburtshilfe in den

Geburts- und Frauenkliniken des Elisabeth Krankenhauses und der

Universitätsmedizin in Essen und für Essen weiterführen. Die geschlossenen

Vereinbarungen mit den Mitarbeitenden der Klinik für Frauenheilkunde und

Geburtshilfe sichern die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden, was die Stadtspitze

sehr begrüßt.

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Forderung an Bund und Land umso

wichtiger: "Der medizinische Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe muss

auf einen finanziell verlässlichen Sockel gestellt werden", so

Oberbürgermeister Thomas Kufen. "Es ist dringend erforderlich, dass eine

sichere finanzielle Grundlage geschaffen wird. Das bisherige Vergütungssystem

ist für Geburtshilfe- und auch für Kinderkliniken nicht ausreichend. Beide

Fachrichtungen brauchen ein neues Vergütungssystem, sie müssen raus aus dem

System der Fallpauschalen. Als Kommune mit dem Öffentlicher Gesundheitsdienst

erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie die bereits vom

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im letzten Monat angekündigte Reform,

die eine bessere Bezahlung sowie bessere Arbeitsbedingungen, sowie eine

gesicherte Infrastrukturfinanzierung zeitnah umsetzt."

Quelle: Pressemitteilung, 13.06.2022