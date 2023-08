SRH Krankenhaus Sigmaringen Foerderbescheid 33 Mio. uebergeben

SRH Krankenhaus Sigmaringen: Förderbescheid über 33 Mio. € übergeben (Pressemitteilung).

Das Land Baden-Württemberg fördert die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen des SRH Krankenhauses Sigmaringen mit über 33 Mio. €. Der Sozial- und Integrationsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucha, übergab am Montag, 28. Januar 2019, in Sigmaringen den

Förderbescheid an die Gesellschafter der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH. Dies sind die SRH Kliniken GmbH, der Landkreis Sigmaringen und der Spitalfond Pfullendorf. “Die geplanten

Baumaßnahmen hier am Standort Sigmaringen stellen eine wichtige Investition in

die Zukunft dar. Das SRH Krankenhaus Sigmaringen rüstet sich damit gut für die

kommenden Herausforderungen, davon bin ich überzeugt", so Minister Lucha. „Wir

wollen die Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg zielgerichtet und an den

Bedürfnissen der Menschen ausrichten. Dabei ist uns wichtig, die spezifischen

regionalen Besonderheiten in die Krankenhausplanung und -förderung einfließen

zu lassen, so dass für jede Bürgerin und jeden Bürger zum richtigen Zeitpunkt

am richtigen Ort das passgenaue Angebot zur Verfügung steht."

Melanie-Zeitler-Dauner, Geschäftsführerin der SRH Kliniken Landkreis

Sigmaringen GmbH und MVZ Tochtergesellschaften, begrüßte Manfred Lucha und die

Gesellschafter der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen bei der offiziellen

Förderbescheid-Übergabe im SRH Krankenhaus Sigmaringen. „Ich freue mich sehr,

dass das Land Baden-Württemberg unsere Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen in

dieser Höhe finanziell unterstützt.“

Das Krankenhaus Sigmaringen, welches in diesem Jahr ein Jubiläum feiert, wurde

vor 40 Jahren in den derzeitigen Räumlichkeiten in Betrieb genommen. Die Umbau-

und Neubaumaßnahmen sind u.a. wegen des medizinischen Fortschritts, neuer

Hygiene- und Brandschutzvorschriften, steigenden Patientenzahlen sowie

veränderter Patientenansprüche erforderlich. Sie erfolgen im Wesentlichen in

zwei Bauabschnitten, für die auch Fördermittel beantragt wurden. Bauabschnitt

1.1 beinhaltet den Neubau, Bauabschnitt 1.2 die Umbaumaßnahmen im

Bestandsgebäude. Der aktuelle Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg in

Höhe von 33 Mio. € bezieht sich auf den Neubau. Der Bewilligung liegt

zugrunde, dass die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen u.a. in das

Jahresbauprogramm 2018 (nach § 11, Abs.2 Landeskrankenhausgesetz) aufgenommen

wurden. Bereits 2017 hatte das Land Baden-Württemberg eine Planungsrate für

die Generalsanierung das SRH Krankenhauses Sigmaringen in Höhe von 6 Mio. €

bewilligt und ausgeschüttet, welche nun im Förderbetrag berücksichtigt sind.

Werner Stalla, Geschäftsführer SRH Kliniken, erklärte bei der

Förderbescheid-Übergabe: „Als gemeinnütziges Unternehmen im Gesundheitswesen

haben wir uns ausschließlich dem Wohl unserer Patienten und Mitarbeiter

verpflichtet. Mit dem zugesagten Förderbetrag können wir unser Akutkrankenhaus

zeitgemäß baulich aufstellen.“

Landrätin Stefanie Bürkle bedankte sich in ihrem Grußwort bei Minister Manfred

Lucha: „Durch die überaus positive Bewilligung des Landes können wir auch in

Zukunft eine leistungsfähige Krankenhausversorgung für unsere Bevölkerung in

unserem Flächenlandkreis sicherstellen und unseren Versorgungsauftrag erfüllen.

Dafür danken wir dem Land Baden-Württemberg und Minister Lucha.“

Quelle: Pressemitteilung, 28.01.2019