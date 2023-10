SRH-Rehabilitationskliniken mit neuem Geschäftsführer

Neuer Interims-Geschäftsführer für die SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald und das SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen (Pressenachricht).

Als neuer Interims-Geschäftsführer der SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald und des SRH Gesundheitszentrums Bad Wimpfen wird Klaus Rockenmaier zur SRH stoßen. Der 61-Jährige tritt zum 10. Oktober 2023 die Nachfolge von Patrick Zander an. Seit nahezu 30 Jahren ist Klaus Rockenmaier in der Geschäftsführung bzw. der kaufmännischen Leitung in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens tätig, davon überwiegend in Reha- und Akutkliniken. Zudem engagiert er sich auch als ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Ulm. Sein regionaler Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren in Einrichtungen in Bayern und Baden-Württemberg. Herr Rockenmaier ist somit mit der Reha-Landschaft vertraut und mit den handelnden Akteuren bestens vernetzt.

Quelle: Pressenachricht, 10.10.2023