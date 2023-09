Städtisches Klinikum und Diakonissenkrankenhaus Dessau rücken zusammen (Pressemitteilung).

Seit geraumer Zeit werden intensive Gespräche zwischen Vertretern der Stadt Dessau-Roßlau und des Städtischen Klinikums sowie des Diakonissenkranken-hauses Dessau über eine strategische Partnerschaft geführt. Im Ergebnis dessen ist nun ein wesentlicher Meilenstein erreicht: Beide Seiten haben eine verbindliche Verständigung darüber

erzielt, dass der Krankenhausbetrieb des Diakonissenkrankenhauses Dessau zukünftig durch das Städtische Klinikum Dessau fortgeführt werden soll.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, die ausgezeichnete Gesundheitsversorgung der

Bevölkerung der Stadt Dessau-Roßlau und der gesamten Region auf einer soliden

wirtschaftlichen Basis dauerhaft und nachhaltig in die Zukunft zu führen. Das

medizinische Spektrum des Diakonissenkrankenhauses wird in idealer Weise das

Portfolio des Städtischen Klinikums ergänzen und zu Sicherung und Ausbau der

Arbeitsplätze an beiden Standorten führen. Die Bedeutung der Stadt

Dessau-Roßlau als drittgrößte Medizinversorgerin und als Oberzentrum in

Sachsen-Anhalt wird somit dauerhaft gesichert“, erläutert Oberbürgermeister

Peter Kuras das aktuelle Verhandlungsergebnis.

Dr. med. Joachim Zagrodnick, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums

Dessau: „Der Krankenhaussektor ist geprägt vom Trend hin zu größeren Einheiten.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Teure Medizingerätetechnik wird besser

ausgelastet, Doppelvorhaltungen werden vermieden, Synergien sparen Kosten und

machen zusätzliche Spezialisierungen möglich, wovon wiederum die Patienten

profitieren. Das Städtische Klinikum und das Diakonissenkrankenhaus ergänzen

sich, schon allein durch die örtliche Nähe. Ich bin mir sicher, dass wir

zusammen stärker sind, als jeder für sich – ohne dass auch nur ein Arbeitsplatz

verloren geht. Das ist unser Anspruch.“

Kirchenpräsident Joachim Liebig, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der

Diakonissenkrankenhaus Dessau gemeinnützige GmbH, betont: „Wir sind davon

überzeugt, dass in Trägerschaft des Städtischen Klinikums Dessau Wesentliches

von dem fortgeführt werden kann, was die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses

Dessau prägt: Eine qualitativ ausgezeichnete Gesundheitsarbeit, geprägt vom

Geist der Liebe zu den Mitmenschen, die medizinische und pflegerische Zuwendung

brauchen. Natürlich bedauern wir, dass mit diesem notwendigen Schritt eine 125

Jahre alte Tradition selbständiger diakonischer Krankenhausarbeit in Dessau an

ein Ende kommt. Diakonie aber behält ihre Bedeutung.“

„Der Erhalt der Arbeitsplätze und die Weiterführung der Gesundheitsarbeit am

Standort des Diakonissenkrankenhauses war und ist uns ein wichtiges Anliegen in

den Gesprächen und Verhandlungen“, so Dirk Herrmann, Kaufmännischer

Geschäftsführer des Diakonissenkrankenhauses Dessau. „Aufgrund der bisherigen

Ergebnisse gehe ich fest davon aus, dass dies gelingen wird.“

„Der Prozess der Annäherung verlief von Anfang an sehr konstruktiv und

vertrauensvoll. Jetzt können wir mit klaren Zielen alle Beteiligten

informieren“, freut sich Jens Krause, Beigeordneter für Gesundheit, Soziales

und Bildung der Stadt Dessau-Roßlau.

Quelle: Pressemitteilung, 15.05.2020