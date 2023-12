Städtisches Krankenhaus Kiel: Geschäftsführung wird erweitert

Städtisches Krankenhaus Kiel mit weiterer Geschäftsführerin (Pressemeldung).

Aufsichtsrat und Hauptausschuss der Stadt Kiel haben Nicole Schröder zum 1. Januar 2024 zur weiteren Geschäftsführerin für das Städtische Krankenhaus Kiel ernannt. Sie ist neben Geschäftsführer Dr. Roland Ventzke in gleicher Funktion tätig und verantwortet die Leitung des klinischen Betriebes. Dr. Ventzke wird zukünftig die Außenkontakte u.a. die vielfältige Einbindung des SKK in Kooperationen und Verbünde sowie den Verwaltungsbereich verantworten. Die kontinuierlich wachsenden Organisations- und Verwaltungsaufgaben der Kliniken, dazu gehören u.a. auch stetig fortschreitende Digitalisierungsprozesse und aktuelle Entwicklungen wie KH-Reform, Fachkräftemangel und der Prozess der Auslagerung sozialer und gesundheitlicher Versorgungsleistungen aus dem stationären in den ambulanten Sektor bedeuten auch für das Städtische Krankenhaus enorme Herausforderungen, die es notwendig machen Verantwortlichkeiten zu verteilen und somit die Führungsspitze zu erweitern.

Nicole Schröder, 44 Jahre, ist seit 2018 als Leiterin Rechnungswesen im Städtischen Krankenhaus Kiel tätig, seit 2019 als Prokuristin. Darüber hinaus ist die Diplomkauffrau seit 2022 mitverantwortlich für die Unternehmensentwicklung und besitzt damit eine hervorragende Expertise für die Leitung des klinischen Betriebes.

„Den Kliniken stehen bundesweit keine einfachen Zeiten bevor“, so Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. „Wir wollen unser Städtisches Krankenhaus dafür bestmöglich aufstellen. Eine doppelte Geschäftsführung ist dafür ein wichtiger Baustein. Ich wünsche Nicole Schröder viel Erfolg dabei und freue mich, dass es gelungen ist, eine versierte Fachfrau für die Doppelspitze in der Geschäftsführung zu gewinnen.“

Quelle: Pressemeldung, 07.12.2023