Statement zu staatsanwaltlichen Ermittlungen

Anonyme Strafanzeigen erschüttern die Belegschaft des Klinikums Wilhelmshaven (Pressemeldung).

Die aktuellen Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Patientenumgang im Klinikum Wilhelmshaven erschüttern mich und das ganze Haus. Unsere oberste Aufgabe ist die Patientengesundung und Patientensicherheit. Selbst bin ich seit wenigen Monaten Geschäftsführerin des Hauses und erlebe die Kolleginnen und Kollegen hier als absolut gewissenhaft,

hochengagiert und stets dem Patienten verpflichtet. Unmittelbar nach meinem Einstieg kurz vor dem Jahreswechsel habe ich bereits im

Januar 2023 die Zentrale Notaufnahme aufgrund einer schon langfristig

bestehenden angespannten Personalsituation gebeten, ein umfassendes

Personalkonzept zu entwickeln. Ziel hier: Mehr Fachärzte, weniger

Rotationsärzte und damit ein ärztliches Kernteam der Zentralen Notaufnahme. Im

März entschied ich dann mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung, bei

Auffälligkeiten in der Patientenversorgung ein so genanntes

„Peer-Review"-Verfahren für die Fälle, deren Behandlung eines zweiten

kritischen Blickes unterzogen werden sollten, einzuleiten. Dies wurde bereits

vor den Ermittlungsverfahren Anfang April unter der Leitung des Ärztlichen

Direktors initiiert.

Die in den anonymen Strafanzeigen vorgeworfenen, mutmaßlichen fahrlässigen

Tötungsdelikte betreffen die Zeiträume vor meiner Amtszeit. Der

Anzeigenerstatter hat sich dennoch dazu entschlossen, mich in die Strafanzeige

miteinzubeziehen, entsprechend führt die Staatsanwaltschaft mich als

Beschuldigte. Es handelt sich um ein aus rechtlicher Sicht nicht unübliches

Vorgehen. Für das Klinikum Wilhelmshaven und für mich persönlich gilt

selbstverständlich: Kooperation ist der einzige und absolut richtige Weg, um

diese insbesondere für Patienten und Angehörigen belastende Thematik zügig und

umfassend aufzuklären. In Bezug auf die Vorwürfe der fahrlässigen

Körperverletzung werden die Fälle derzeit intensiv medizinrechtlich überprüft.

Quelle: Pressemeldung, 08.05.2023