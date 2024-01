Uniklinik Mainz: TriClip-Verfahren zur Behandlung von Trikuspidalinsuffizienzen erfolgreich durchgeführt (Pressemitteilung).

Unter der Leitung des Kardiologen Dr. Ralph Stephan von Bardeleben hat das sogenannte Heart Team der Universitätsmedizin Mainz erstmalig eine Trikuspidalklappe mit dem sogenannte TriClip XT System behandelt. Es dient dazu, einen aufgrund von undichten Herzklappen fehlerhaften Blutfluss im Herzen zu korrigieren. Die Besonderheit des neuen

minimal-invasiven Verfahrens besteht in der nun verlängerten Armlänge von

12 statt bislang 8 mm, die es ermöglicht,

mit einem speziell an die Trikuspidalklappe angepassten Zuführsystem die

Klappensegel mittels Katheter zu verbinden. Bislang ließ sich die Erkrankung

häufig nur mit Medikamenten therapieren, aber selten heilen. Eingriffe an der

Trikuspidalklappe sind technisch sehr anspruchsvoll und werden daher nur von

sehr wenigen Kliniken angeboten.

Die Trikuspidalklappe ist eine Herzklappe, die zu der Gruppe der Segelklappen

gehört. Sie befindet sich zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Kammer

des Herzens. Ihre Aufgabe besteht darin, während der Systole, also wenn sich

das Herz zusammenzieht, zu verhindern, dass das Blut aus der rechten Kammer in

den rechten Vorhof zurückfließt. Eine unzureichend schließende und somit

undichte Trikuspidalklappe kann vielfältige Symptome verursachen – von starken

Wasseransammlungen in den Beinen bis hin zu Atemnot und Herzrhythmusstörungen.

Eingriffe an der Trikuspidalklappe sind schwierig und erfordern daher von den

Operateuren ausgeprägtes technisches Geschick. Dieses bewiesen nun Dr. Ralph

Stephan von Bardeleben, Leiter der Abteilung für strukturelle Herzerkrankungen

und Interventionelle Herzklappentherapie am Zentrum für Kardiologie der

Universitätsmedizin Mainz, und seine interventionellen Kollegen Dr. Felix

Kreidel, Dr. Markus Vosseler und Dr. Andres Beiras-Fernandez. Sie haben unter

Einsatz einer durch Dr. Tobias Ruf und Dr. Jaqueline Da Rocha e Silva

erstellten modernen 3D-Bildgebung eine Trikuspidalklappe erstmalig mit dem

sogenannten TriClip XT System behandelt. Dabei haben die Experten erstmals mit

einem speziell an die Trikuspidalklappe angepassten Zuführsystem Clips mit

einer Armlänge von 12 Millimeter schonend über die große Vene der Leiste

eingeführt und damit die Klappensegel mittels Katheter verdichtet. Der

erfolgreiche Eingriff erfolgte am frühen Morgen des 11. Mai 2020 mit zwei

Metall-Clips minimal-invasiv über einen winzigen nur acht Millimeter großen

Leistenvenenzugang.

Die behandelte 79-jährige Patientin litt vor der Operation unter einer starken

Undichtigkeit der Trikuspidalklappe. Die zuvor vorgenommene medikamentöse

Vorbehandlung vermochte es nicht, die Klappenfunktion zu verbessern oder sogar

wieder herzustellen. Die klinische Behandlung mit dem sogenannte TriClip XT

System erwies sich hingegen als erfolgreich. Die Patientin hat sich von dem

Eingriff bereits gut erholt und konnte nach dem operativen Eingriff direkt auf

einer Normalstation weiter versorgt werden.

Univ-Prof. Dr. Thomas Münzel, Direktor der Kardiologie an der

Universitätsmedizin Mainz, sieht die rasche Mobilisierung der Patientin nach

dem Eingriff als großen Vorteil: „Damit ist es möglich, dass die Patientin

schon nach nur zwei bis drei Tagen unser Zentrum für Kardiologie wieder

verlassen kann. Ein gewaltiger Fortschritt, der typische Komplikationsrisiken

wie beispielsweise Thrombosen, also die Bildung von Blutgerinnseln in den

Beinvenen, nahezu ausschließt.“

Der Leiter des Herzklappenzentrums Dr. Ralph Stephan von Bardeleben fügt hinzu:

„Die Behandlung einer Herzklappe ist heutzutage sehr sicher. Das Auftreten

einer Komplikation während des Eingriffs und im ersten Monat nach dem Eingriff

ist von ehemals zehn Prozent unter klassischer Chirurgie inzwischen auf nun

null bis ein Prozent gesunken. Das ist ein Maß an Sicherheit, von dem wir noch

vor fünf Jahren nur träumen konnten.“

Weitere Informationen:

Bildunterschrift: Erster TriClip XT-Eingriff im modernen Hybrid-OP der

Universitätsmedizin Mainz. Bei der innovativen minimal-invasiven

Transkathetertechnik arbeiten interventionelle Kardiologen und Kardiochirurgen

Hand in Hand.

Bildquelle: Thomas Gerstenkorn

Quelle: Pressemitteilung, 13.05.2020