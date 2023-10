Unternehmenskommunikation der Universitätsmedizin Göttingen mit neuer Chefin

Wechsel an der Spitze der Unternehmenskommunikation der Universitätsmedizin Göttingen (Pressemeldung).

Zum 1. Oktober 2023 hat Lena Bösch die Leitung der Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) übernommen. Sie folgt auf Stefan Weller, der nach 35 Jahren an der UMG in den Ruhestand geht.

(umg) Zum 1. Oktober 2023 hat Lena Bösch die Leitung der Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) übernommen. Sie ist zugleich Pressesprecherin der UMG. Lena Bösch war bisher beim Automobilhersteller Audi in der Unternehmenskommunikation tätig und hat dort seit 2016 verschiedene Vorstände als Pressesprecherin betreut. Zuvor hat sie für einen Produktionsbereich des Unternehmens eine interne Bereichskommunikation aufgebaut und mehrere Großveranstaltungen verantwortet. Ihr Studium hat Lena Bösch an den Universitäten Erfurt und Hamburg absolviert, und im Bereich Kommunikationswissenschaft und Journalistik mit einem Master of Arts abgeschlossen.

Ihr Vorgänger Stefan Weller geht nach über 35 Jahren Tätigkeit für die interne und externe Kommunikation an der UMG, davon fast 19 Jahre als Leiter der Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher der Universitätsmedizin Göttingen, in den Ruhestand.

Prof. Dr. Wolfgang Brück, Sprecher des Vorstandes der UMG, sagt: "Wir danken Herrn Weller für seinen langjährigen, unermüdlichen Einsatz als Pressesprecher und Unternehmenskommunikator für die UMG nach Innen und Außen. Er hat diese Aufgabe mit hoher Integrität, Kompetenz, Loyalität und seinem großen Erfahrungsschatz ausgeführt. Jetzt freuen wir uns auf den reibungslosen Übergang und eine Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation an der UMG. Mit Frau Bösch haben wir eine professionelle externe Kompetenz an Bord geholt. Für die UMG sehen wir hier neue Impulse und eine Garantie für die weitere substanzielle Medienarbeit.“

Quelle: Pressemeldung, 09.10.2023