Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und Wenckebach-Klinikum wachsen zusammen für Tempelhof-Schöneberg

Der moderne Neubau in Schöneberg verbessert die Patientenversorgung, die Behandlungsqualität und das Arbeitsumfeld (Presseaussendung).

Am 21. März 2022 feiert das Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum Richtfest für den 2. Bauabschnitt seines neuen Klinikgebäudes am Grazer Damm. Der moderne Neubau in Schöneberg verbessert die Patientenversorgung, die Behandlungsqualität und das Arbeitsumfeld für die

Klinik-Teams. Hier werden nicht nur Stationen des Bestandsgebäudes aufgenommen, sondern auch die Fachabteilungen des nahegelegenen Wenckebach-Klinikums.

Neues Gebäude für OP-Säle, Intensivmedizin und Rettungsstelle

Der zweite Bauabschnitt, über dem heute der Richtkranz schwebt, wird

voraussichtlich Anfang 2025 in Betrieb gehen. Dort finden rund 100

Klinikbetten,darunter 24 Intensivpflege-Betten und sechs neue OP-Säle Platz.

Daniel Wesener, Berliner Senator für Finanzen: „Das neue

Auguste-Viktoria-Klinikum und die bauliche Neuordnung dieses Standorts sind die

Grundlage für eine dauerhaft gute medizinische Versorgung der Menschen hier im

Berliner Südwesten. Deshalb beteiligen wir uns mit 10 Millionen Euro aus

Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt an den

Investitionen.“

Weitere Bauplanung in mehreren Abschnitten

Im Mai 2022 wird der erste Bauabschnitt bezugsfertig. Dort werden unter anderem

ebenfalls sechs neue OP-Säle, eine Intensivstation mit 22 Betten und weitere

Stationen mit insgesamt 74 Betten untergebracht. Ende 2024 ist dann der zweite

Bauabschnitt fertig und kann 2025 übergeben und bezogen werden. Zusammen bilden

die ersten beiden Bauabschnitte ab 2025 ein hochmodernes Klinikgebäude mit

insgesamt 12 OP-Sälen, zwei Intensivstationen mit insgesamt 46 Betten und

weiteren Stationen mit insgesamt 212 Betten. Bis zum Jahr 2030 ist die

schrittweise Realisierung weiterer Bauabschnitte am Grazer Damm geplant.

Jörn Oltmann, Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg: „Vivantes und das

Land Berlin investieren hier am Grazer Damm in die Gesundheitsversorgung des

Bezirks. Der Neubau, dessen Richtfest wir heute feiern, vereint

Hochleistungsmedizin und Kieznähe. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg steht

bereit, um gemeinsam mit Vivantes die Zukunft der beiden Standorte Wenckebach

und Auguste-Viktoria zu gestalten.“

Auguste-Viktoria-Klinikum und Wenckebach-Klinikum erfinden sich neu

Die Investitionen am Standort Auguste-Viktoria sichern auch die Zukunft der

Teams, die heute noch am nahegelegenen Standort Wenckebach für die Gesundheit

der Tempelhofer*innen und Schöneberger*innen arbeiten. Der Klinikneubau am

Grazer Damm schafft Raum für die Verlagerung der Rettungsstelle und der

Fachkliniken aus stark sanierungsbedürftigen, denkmalgeschützten Gebäuden an

moderne Arbeitsplätze mit kurzen Wegen.

Bereits mit der Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts in diesem Jahr sollen

Rettungsstelle, operative Kapazitäten und Intensivmedizin vom benachbarten

Standort Wenckebach an das Auguste-Viktoria-Krankenhaus umziehen. 2025 folgen

dann weitere Fachkliniken bis auf Psychiatrie und Geriatrie. Die gemeinsame,

komplett neu konzipierte und erweiterte Rettungsstelle wird das gesamte

Erdgeschoss einnehmen und Behandlungskapazitäten für 76.000 Patient*innen pro

Jahr bieten – deutlich mehr als die Rettungsstellen an den Standorten

Wenckebach und Auguste-Viktoria heute aufnehmen können.

Dr. Johannes Danckert, komm. Vorsitzender Vivantes Geschäftsführung: „Unsere

Vision für den Standort führt uns in die Zukunft der Gesundheitsversorgung:

Spitzenmedizin in engem Zusammenspiel der Fachdisziplinen an einem Standort,

Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung und kurze Wege werden ein

ausgezeichnetes Umfeld für Patient*innen und Mitarbeitende bieten.“

Martin Große, Geschäftsführender Direktor Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum

und Vivantes Wenckebach-Klinikum: „An beiden Standorten haben viele Beteiligte

hart und professionell gearbeitet, um Bauarbeiten und Umzüge bei laufendem

Betrieb zu organisieren. Gemeinsam wird es uns gelingen, die beiden Vivantes

Häuser zusammenwachsen zu lassen für eine zeitgemäße und noch bessere

medizinische Versorgung der Tempelhofer*innen und Schöneberger*innen.“

Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt sind mit rund 74 Mio. Euro

veranschlagt. Der erste Bauabschnitt kostet rund 60 Mio. Euro und wird mit 10

Mio. Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) des

Berliner Senats gefördert.

Mehr zum Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum

Das Schöneberger Krankenhaus hat 572 Betten und 100 Entwöhnungsbetten. Mehr als

1.000 Mitarbeiter*innen, darunter etwa 500 Pflegekräfte und 250 Ärzt*innen,

kümmern sich um die Versorgung der Patient*innen.

Das Klinikum hat 19 medizinische Fachbereiche und mehrere spezialisierte

Zentren, darunter das Department für Bewegungschirurgie West, eine rund um die

Uhr geöffnete Rettungsstelle, eine Neurologie mit Stroke Unit, eine Urologie

mit Laserzentrum, eine Geriatrische Tagesklinik und das Zentrum für

Infektionsmedizin Berlin.

Quelle: Presseaussendung, 21.03.2022