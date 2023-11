Wechsel an das Universitätsklinikum des Saarlandes

Die Kaufmännische Direktorin und Stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Ulm legt ihr Amt nieder (Pressemeldung).

Auf eigenen Wunsch verlässt die Kaufmännische Direktorin und Stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Ulm (UKU), Bettina Rottke, das Universitätsklinikum Ulm und wechselt an das UKS - Universitätsklinikum des Saarlandes. Das Amt der Kaufmännischen Direktorin des UKU hatte Bettina Rottke seit dem 1. Juli 2021 zunächst kommissarisch inne. Zum 1. Oktober 2021 wurde sie dann vom Aufsichtsrat des UKU zur Kaufmännischen Direktorin und Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestellt. Zuvor leitete sie den Verwaltungsbereich Finanzen und Controlling am UKU.

„Für ihren hohen Einsatz möchte ich mich ausdrücklich im Namen des gesamten Vorstands bei Bettina Rottke bedanken und ihr für ihre Zukunft persönlich alles Gute wünschen“, so Prof. Dr. Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am UKU. Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Benz, schließt sich an: „Auch im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Bettina Rottke für die vertrauensvolle, konstruktive und gute Zusammenarbeit herzlich danken. Mit ihrer Arbeit hat sie wesentlich dazu beigetragen, das UKU durch die herausfordernde Zeit der Pandemie zu steuern.“

Bis zu einer Nachfolgeregelung durch den Aufsichtsrat wird Hartmut Masanek, Leiter des Bereichs Finanzen und Controlling am UKU, die Aufgaben als Kommissarischer Kaufmännischer Direktor ab dem 01.12.23 übernehmen.

Quelle: Pressemeldung, 15.11.2023