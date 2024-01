Wechsel im Kuratorium des Alice-Hospitals

Neue Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Alice-Hospital (Presseverlautbarung).

Irmtraut Gürkan übernimmt die Nachfolge von Dr. Richard Röhrig, der 10 Jahre Vorsitzender des Kuratoriums war und der sowohl in seiner Zeit als kaufmännischer Geschäftsführer als auch als Vorsitzender des Kuratoriums das Alice-Hospital geprägt und weiterentwickelt hat. Er wird weiterhin Mitglied im Kuratorium bleiben. Dipl.-Volkswirtin Irmtraut Gürkan als neue Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Alice-Hospital gewählt.

Die Diplom-Volkswirtin war zunächst bei der AOK Frankfurt tätig. 1979 wechselte sie an das Universitätsklinikum Frankfurt, wo sie 1990 zur Verwaltungsdirektorin und zum 01.01.2001 zur Kaufmännischen Direktorin bestellt wurde. Von 2003 bis 2019 war Irmtraut Gürkan als Kaufmännische Direktorin und Stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Heidelberg tätig. In dieser Funktion wurde sie zweimal als Managerin des Jahres in der Gesundheitswirtschaft ausgezeichnet.

Zu ihrem gesellschaftlichen Engagement und Ehrenämtern zählten unter anderem ihre Mitgliedschaften im Hochschulrat der RWTH Aachen, im Stiftungsrat der Deutschen Stiftung Organtransplantation, im Vorstand der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, im Aufsichtsrat des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg/Hessen sowie das Amt der Vorsitzenden des DIHK-Ausschusses für Gesundheitswirtschaft. Sie war Mitglied des Medizinausschusses des deutschen Wissenschaftsrates und des medizinischen Ausschusses des österreichischen Wissenschaftsrates. Aktuell ist Sie Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung des Bundesministeriums für Gesundheit.

Neben dem Vorsitz im Kuratorium der Stiftung Alice Hospital ist Frau Gürkan unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Charité -Universitätsmedizin Berlin, stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsausschusses der Universitätsmedizin Göttingen sowie Mitglied des Stiftungsrats der Universität Göttingen und des Aufsichtsrats der RHÖN-KLINIKUM AG.

„Ich freue mich außerordentlich mit Irmtraut Gürkan eine ausgewiesene Expertin in der Krankenhausversorgung und anerkannte Persönlichkeit für den Vorsitz gewonnen zu haben“, so Richard Röhrig.

„Es ist für mich eine große Freude, mit dem Alice-Hospital ein anerkanntes, regionales Gesundheitsunternehmen mit einer langen Tradition gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten,“ so Irmtraut Gürkan.

Daneben gab es einige weitere personelle Änderung im Kuratorium der Stiftung Alice-Hospital. So schieden die langjährigen Mitglieder Dr. Sigmar Herberg, Anette Niemeier, Dr. Gernot Schylla und Stefan Sellinger aus persönlichen Gründen aus. Von den 4 ausgeschiedenen Mitgliedern wurden zwei Mitglieder nachbesetzt. Dies ist zum einen der langjährige ärztliche Geschäftsführer des Alice-Hospitals Dr. Matthias Zander und zum anderen die Stellvertretende Pflegedienstleitung der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret Alin Weyde.

INFO

Das Kuratorium der Stiftung Alice-Hospital vom Roten Kreuz ist ein rein ehrenamtlich besetztes Gremium. Es tritt in der Regel vier Mal im Jahr zusammen. Zu seinen Aufgaben zählt insbesondere die Überwachung des Erhalts des Stiftungsvermögens, die Bestellung und Aufsicht der Geschäftsführung des Alice-Hospitals und Entscheidungen zur langfristigen, strategischen Entwicklung der Stiftung.

Quelle: Presseverlautbarung, 18.01.2024