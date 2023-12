Wechsel in der Leitung der Helios Klinik Blankenhain

Neuer Standortleiter für die Helios Klinik Blankenhain (Pressemeldung).

Mathias Zänker übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung der Helios Klinik Blankenhain. Er löst damit Jens Domke ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Zum Abschied von Jens Domke wünscht ihm der gesamte Klinikverbund alles Gute auf seinem weiteren beruflichen und privaten Weg.

Mathias Zänker, gebürtiger Thüringer, hat seine berufliche Laufbahn bei Helios gestartet und erfolgreich das Traineeprogramm absolviert. Im Anschluss daran konnte er seine Fähigkeiten als Assistent der Geschäftsführung in der Helios Klinik Schleswig unter Beweis stellen. Seit Jahresbeginn begleitet er die Position des kaufmännischen Standortleiters in der Helios Mariahilf Klinik in Hamburg. „Wir sind überzeugt, dass Herr Zänker mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung maßgeblich zur weiteren positiven Entwicklung unserer Klinik beitragen wird.“, so Florian Lendholt, Geschäftsführer der Helios Kliniken Thüringen Mitte in Bleicherode, Blankenhain, Gotha und Erfurt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in meiner Heimat und die Chance die Klinik gemeinsam mit den Mitarbeitenden erfolgreich weiterzuentwickeln.“, begrüßt Mathias Zänker seine neuen Kolleginnen und Kollegen in der Helios Klinik Blankenhain.

Quelle: Pressemeldung, 04.12.2023