Zollernalb Klinikum mit neuem Aufsichtsratsmitglied

Neues Mitglied des Aufsichtsrates des Zollernalb Klinikums (Zollernalbkreis).

Der Kreistag hat unlängst Prof. Dr. Jens Maschmann als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Zollernalb Klinikum gGmbH bestellt. In das Gremium bringt er wertvolle medizinische Kenntnisse und fundiertes wirtschaftliches Fachwissen ein. Maschmann ist seit August 2023 Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Tübingen (UKT). Nach seiner Facharztausbildung promovierte und habilitierte er in der Kinder- und Jugendmedizin, absolvierte einen Master of Business Administration und verfügt über Zusatzqualifikationen im Bereich der medizinischen Informatik und des medizinischen Qualitätsmanagements. Vor seiner Berufung nach Tübingen stand er an der Spitze der Universitätskliniken Jena und Würzburg.

„Für den Aufsichtsrat unseres Zollernalb Klinikums und die Gestaltung der bestmöglichen medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Zollernalbkreis ist Prof. Dr. Maschmann eine Bereicherung. Unser jüngstes Projekt – die Kinderklinik – sowie das Zentralklinikum werden von seiner breiten Expertise nachhaltig profitieren“, so Landrat Günther-Martin Pauli, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats des Zollernalb Klinikums.

Der Aufsichtsrat berät die Klinikums-Geschäftsführung und überwacht als Organ der Gesellschaft dessen Entscheidungen. Dem Gremium gehören 15 Mitglieder an – zwei davon stellt das Universitätsklinikum Tübingen, früher Gesellschafter der Zollernalb Klinikum gGmbH. In der Gründungsphase war Prof. Dr. Maschmann bereits Mitglied des Aufsichtsrats und kennt das Zollernalb Klinikum also schon. Nun folgt er auf Prof. Dr. Michael Bamberg, bis Juli 2023 Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Tübinger Universitätsklinikums. Gabriele Sonntag, bis Ende 2023 Kaufmännische Direktorin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des UKT, wird dem Aufsichtsrat weiterhin angehören.

Quelle: Zollernalbkreis, 17.01.2024