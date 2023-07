Behauptungen Falschabrechnung im Krankenhaus - falsch oder richtig?

Der AOK-Bundesverband berichtet von gesicherten Rück-Forderungen i.H.v. 3,81 Mio. Euro aus dem Bereich der "Krankenhausbehandlung" (Quelle: hier) während der Jahre 2018 bis 2019, also durchschnittlich 1,95 Mio. Euro im Jahr. Falls das so stimmt, ist es nicht in Ordnung. Ein Dienstleistungsunternehmen behauptet nun (Quelle: hier), allein "im Jahr 2020 zahlreiche Falschabrechnungen verhindert und so insgesamt 27.173.191,51 EUR an Krankenhauskosten" eingespart zu haben. Das mutet im Vergleich exorbitant viel an, wenn man postuliert, dass die AOK knapp 40 Prozent Marktanteil hat. Insofern sollten die Aussagen des Dienstleistungsunternehmens, das keine weitere Aufschlüsselung seiner Behauptungen veröffentlicht, doch einmal genauer auf gesicherte Forderungen und den Wahrheitsgehalt der getÃĪtigten Aussagen hin untersucht werden...