Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) und InEK-Extremkostenbericht: Themen der Universitätsmedizin (Pressemitteilung).

Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) hat der Gesetzgeber zum Ende der Legislaturperiode eine Vielzahl von Regelungen getroffen, die auch für die Universitätsmedizin von Bedeutung sind: Positiv bewertet die Hochschulmedizin die Regelungen zu

Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB): „Auf die bestehenden Lücken bei der Finanzierung innovativer Versorgungsansätze hatten wir in der Vergangenheit schon mehrfach

hingewiesen. Mit der Flexibilisierung der NUB-Antragsfristen bei modernen

Arzneimitteltherapien für Krankenhäuser wird die sogenannte „NUB-Lücke“

zumindest ein Stück weit geschlossen. Dies wird der Patientenversorgung in der

Unversitätsmedizin zu Gute kommen“, so Jens Bussmann, Generalsekretär des

Verbandes der Universitätsklinika Deutschlands (VUD).

Mindestmengen sind grundsätzlich ein probates Instrument zur

Qualitätssicherung. Ausnahmetatbestände bei den Mindestmengenregelungen für die

Bundesländer sichern in manchen Versorgungsbereichen eine flächendeckende und

qualitätsorientierte Versorgung. Die Hürden dafür werden mit dem Gesetz nun

höher. Bei der Festlegung von Mindestmengen ist immer auch zu berücksichtigen,

dass komplexe oder eher selten auftretende Fallkonstellationen im Zusammenhang

mit mindestmengenrelevanten Leistungen oftmals die besondere Expertise der

Universitätsmedizin benötigen.

Die Modellklauseln zur akademischen Ausbildung von Gesundheitsfachberufen

werden mit dem Gesetz verlängert. „Es ist gut, dass die Modellklauseln

verlängert werden. Diese Zeit sollte nun genutzt werden, um für die

mittlerweile gut etablierten Studiengänge in diesen Fächern eine dauerhafte

rechtliche und finanzielle Grundlage zu schaffen“ so Dr. Frank Wissing,

Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentages (MFT).

In den Krankenhäusern gibt es heute bereits hinreichend etablierte

Ersteinschätzungsverfahren für die ambulante Notfallversorgung. Eine Festlegung

von Rahmenbedingungen für die Ersteinschätzung im Gemeinsamen Bundesausschuss

zu treffen, wie das GVWG es vorsieht, ist nicht notwendig. Statt zusätzlicher

bürokratischer Auflagen sollte der Fokus auf einer wirtschaftlich tragfähigen

Finanzierungslösung für die Notfallversorgung im Krankenhaus liegen.

Das Modellvorhaben zur umfassenden Diagnostik und Therapiefindung bei seltenen

bzw. onkologischen Erkrankungen mittels Genomsequenzierung kann einen

deutlichen Mehrwert für ihre zielgerichtete Etablierung bedeuten.

Mit dem Abschluss des GVWG als letztes großes Gesetzgebungsverfahren bleibt

auch festzuhalten, dass weiterer Handlungsbedarf in der Krankenhausversorgung

besteht. So hat der kürzlich veröffentlichte Extremkostenbericht des Instituts

für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) erneut die hohe Belastung der

Universitätskliniken durch sogenannte Extremkostenfälle bestätigt. Die

durchschnittliche jährliche Belastung einer Uniklinik stieg im Vergleich zum

letzten Bericht von 3,2 auf 4,2 Mio. Euro pro Jahr. „Die jährliche

Weiterentwicklung des DRG-Systems kann die systemimmanenten Effekte, die zur

Unterfinanzierung der Universitätsmedizin führen, offenkundig nicht

ausgleichen. Das DRG-System muss daher um einen Finanzierungsansatz ergänzt

werden, der unter anderem Belastungen in Folge der sogenannten

Extremkostenfälle ausgleicht“, so Jens Bussmann, Generalsekretär des VUD.

Quelle: Pressemitteilung, 11.06.2021