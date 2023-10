ICD-10-GM 2021: BfArM veröffentlicht endgültige Fassung (DIMDI).

Das BfArM hat die endgültige Fassung der ICD-10-GM Version 2021 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification) veröffentlicht. In die neue Version flossen 46 Vorschläge ein, zumeist von medizinischen Fachgesellschaften und von Fachleuten aus Ärzteschaft, Krankenkassen und Kliniken sowie aus weiteren Organisationen der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen.

[...]

Toxische Enzephalopathie: Einführung neuer 4-Steller zur spezifischen Kodierung

einer toxischen Enzephalopathie unter Immuntherapie.

Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Arterien und Arteriolen: Einführung

neuer 5-Steller zur spezifischen Kodierung eines penetrierenden Aortenulkus

[PAU].

Divertikelkrankheit des Darmes: Anpassung der Schlüsselnummern an die

Terminologie der WHO-Fassung, Streichung von Kodes, bei denen eine

Divertikelkrankheit mit Perforation / Abszedierung der Kategorie

"Divertikulose" zugeordnet war und Überleitung auf die entsprechenden Kodes der

Kategorie "Divertikulitis".

Akute Peritonitis: Einführung neuer 5-Steller zur spezifischen Kodierung einer

spontanen bakteriellen Peritonitis [SBP].

COVID-19: Aufnahme von durch die WHO mit Inhalt belegten Schlüsselnummern in

modifizierter Form, sowie Belegung einer weiteren nicht belegten

Schlüsselnummer für die Testung auf eine Infektion mit SARS-CoV-2.

[...]

Quelle: DIMDI, 23.09.2020