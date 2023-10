Landesbasisfallwert 2021 in Hamburg i.H.v. 3.743,70 Euro (VdEK).

Die Krankenkassen und die Hamburgische Krankenhausgesellschaft haben sich für das Jahr 2021 auf einen Finanzrahmen für Krankenhausbehandlungen geeinigt. Danach stellen die gesetzlichen Krankenkassen rund 1,87 Milliarden Euro für die stationäre Behandlung von Patientinnen und Patienten in der Hansestadt

bereit. Grundlage der Planungen ist der sogenannte Landesbasisfallwert, der in diesem Jahr 3.743,70 Euro beträgt. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 2,37 Prozent gestiegen.

Die Milliarden aus dem Landesbasisfallwert sind zweckgebunden für die Vergütung

der Krankenhausleistungen – für Investitionen in die Krankenhäuser ist

weiterhin das Bundesland Hamburg zuständig.

Gesonderte Pflegevergütung für bessere Versorgung der Patienten

Seit 2020 werden den Krankenhäusern darüber hinaus die Kosten für das

Pflegepersonal gesondert vergütet. Diese zusätzliche Vergütung verhandeln die

Krankenkassen mit jedem Krankenhaus separat. Mit der Ausgliederung der

Pflege-Kosten soll erreicht werden, dass die Budgets tatsächlich bei der Pflege

am Bett ankommen. Damit soll die Qualität der Versorgung von Patientinnen und

Patienten verbessert werden.

Der Landesbasisfallwert ist eine zentrale Rechengröße, mit der die Vergütung

von Krankenhausleistungen eines Bundeslandes bestimmt wird. Er dient der

Berechnung einzelner Fallpauschalen, also jenem Betrag, der beispielsweise für

einen Kaiserschnitt oder eine Herzoperation den Krankenkassen in Rechnung

gestellt wird. Der überwiegende Teil der Klinikleistungen wird nach diesem

System bezahlt.

Auch in anderen Bundesländern stehen die Landesbasisfallwerte für 2021 fest.

Der Wert beträgt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 3.738,55 Euro und in

Berlin 3.750,11 Euro.

Die Krankenhäuser in der Hansestadt versorgten den aktuellsten Zahlen zufolge

2019 weit über 500.000 Patienten. Nach dem Landesbasisfallwert rechnen in

Hamburg rund 30 Kliniken ab.

Quelle: VdEK, 03.03.2021