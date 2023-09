Nipah-Viruskrankheit: Kodierinformation 2023

Kodierinfo 2023: Eine Enzephalitis mit dem Nipah-Virus / Hendra-Virus ist mit dem ICD-10-GM-Kode A85.8 Sonstige näher bezeichnete Virusenzephalitis zu kodieren Vielen Dank an Dr. Bartkowski (Med-I-Class, PDF, 34 kB).

Das Nipah-Virus erregt aktuell größere Aufmerksamkeit, nachdem in Indien zwei Menschen an einer Infektion gestorben sind. Es handelt sich um eine noch lokal begrenzt auftretende Zoonose in Südindien, wo es bereits 2018 schon einmal zu einem Ausbruch gekommen ist.

[...]

Eine Enzephalitis mit dem Nipah- oder Hendra-Virus ist mit dem ICD-10-GM-Kode A85.8 "Sonstige näher bezeichnete Virusenzephalitis" zu kodieren.

[...]

Quelle: Med-I-Class, 15.09.2023