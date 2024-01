Verfahrensordnung für die Festlegung der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, German Modification (ICD-10-GM) und des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) (DIMDI, PDF, 433 kB).

Das DIMDI hat in Abstimmung mit dem BMG eine Verfahrensordnung für die Festlegung der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, German Modification (ICD-10-GM) und des Operationen- und Prozedurenschlüssels (OPS) erstellt. Sie tritt mit der heutigen Veröffentlichung auf den Internetseiten des DIMDI in Kraft. Damit ist sie bereits

verbindlich für das laufende Verfahrensjahr und die Feststellung der Version 2021 von ICD-10-GM und OPS.

Grundlage der Verfahrensordnung sind § 295 Absatz 1 Satz 9 und § 301 Absatz 2

Satz 7 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) – Gesetzliche

Krankenversicherung in der Fassung vom 14. Dezember 2019.

Ziel der Verfahrensordnung ist es, die Klassifikationen ICD-10-GM und OPS

effizient und transparent weiterzuentwickeln. Die Verfahrensordnung beschreibt

auch das Vorschlagsverfahren zu ICD-10-GM und OPS, wie es sich über die

vergangenen Jahre entwickelt und bewährt hat und wie es auf den Webseiten des

DIMDI bereits dargestellt ist. Die Darstellung des Vorschlagsverfahrens auf den

Webseiten wurde in einigen wenigen Punkten in Anpassung an die

Verfahrensverordnung ergänzt.



Quelle: DIMDI, 29.04.2020