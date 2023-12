5.607 Krankenhausbehandlungen wegen psychischer Erkrankungen von Kindern und jungen Erwachsenen aus Sachsen-Anhalt 2022 (Statistikamt Sachsen-Anhalt).

Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen stellten 2022 die häufigste Ursache für stationäre Krankenhausbehandlungen von Kindern und jungen Erwachsenen aus Sachsen-Anhalt dar.

5 607 der 29 552 Krankenhauspatientinnen und -patienten im Alter von 10 bis unter 25 Jahren wurden deshalb stationär behandelt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, entsprach das 19,0 % aller Krankenhausbehandlungen in dieser Altersgruppe. Zum Vergleich: Bei Erwachsenen ab 25 Jahren machte die Diagnose 4,9 % der insgesamt 449 995 Krankenhausbehandlungen aus.

Mädchen und junge Frauen im Alter von 10 bis unter 25 Jahren wurden 2022 etwas häufiger aufgrund von psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen im Krankenhaus behandelt als Jungen und junge Männer derselben Altersgruppe. Der Anteil betrug 54,0 % (3 029 Patientinnen). Während bei den Jungen und jungen Männern gemessen an allen Krankenhausbehandlungen in der Altersgruppe der Anteil 20,5 % (2 578 Patienten) ausmachte, lag dieser bei Mädchen und jungen Frauen mit 17,8 % geringfügig niedriger.

Nach psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen waren 2022 Verletzungen und Vergiftungen (15,2 %) der zweithäufigste Grund für einen Klinikaufenthalt von Kindern und jungen Erwachsenen im Alter von 10 bis unter 25 Jahren. Der Anteil der Jungen und jungen Männer lag hier mit 64,0 % (2 877 Patienten) höher als bei Mädchen und jungen Frauen (1 620 Patientinnen). Die Zahl der Behandlungen wegen Verletzungen und Vergiftungen sank in den letzten 10 Jahren. So entfielen 2012 noch insgesamt 6 522 von 42 191 Behandlungen in dieser Altersgruppe auf diese Diagnose. Deren Anteil in der Altersgruppe blieb hingegen nahezu gleich (15,5 %).

Quelle: Statistikamt Sachsen-Anhalt, 20.12.2023