Fortsetzung des regionalen Psychiatrie-Budgets in allen fünf Modellregionen in Schleswig-Holstein bis 2025 (Landesportal S-H).

In fünf Landkreisen Schleswig-Holsteins (Steinburg, Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg und Nordfriesland) wird seit dem Jahr 2003 das Finanzierungssystem eines Regionalen Budgets für die psychiatrisch-psychotherapeutische und psychosomatische

Gesundheitsversorgung erprobt und durchgeführt. Die Laufzeit der Verträge betrug jeweils acht Jahre, die Modellprojekte liefen bis Ende 2020. Nun haben die Beteiligten eine

Fortsetzung vereinbart, die rückwirkend ab dem 01.01.2021 und für fünf weitere

Jahre bis Ende 2025 erfolgt. In den fünf Modellregionen leben über 900.000

Bürgerinnen und Bürger, die von dieser regionalen Versorgungsform profitieren.

Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg erläutert: „Im Wesentlichen geht es bei dem

jetzigen Konzept um Optimierungen im Gesundheitsbereich auf allen Ebenen und

einen besseren Einsatz der finanziellen Mittel im Interesse der Patientinnen

und Patienten. Psychiatrische Versorgung richtet sich hier nicht nach

getrennten Versorgungs- und Finanzierungssystemen, sondern nach den

individuellen Behandlungserfordernissen der Menschen – sie sollen im

Mittelpunkt der Versorgung stehen. Mein Dank gilt allen Beteiligten für die

konstruktive Zusammenarbeit.“

Stellvertretend für alle gesetzlichen Krankenkassen in Schleswig-Holstein

ergänzt Claudia Straub, Leiterin der vdek-Landesvertretung: „Wir freuen uns,

dass wir dieses erfolgreiche Versorgungsmodell für Menschen mit psychischen

Erkrankungen weiter anbieten können. Diese Versorgung orientiert sich stärker

am individuellen Behandlungsbedarf der Patientinnen und Patienten. Das führt

dazu, dass sie länger in ihrem sozialen Umfeld verbleiben können und seltener

stationär aufgenommen werden müssen. Und dass die bessere Versorgung dennoch

nicht teurer ist, freut uns auch als Kostenträger.“

Das bundesweit erste Modellprojekt dieser Art wurde durch das Klinikum Itzehoe

für den Kreis Steinburg vereinbart. Dabei handelt es sich um vertragliche

Regelungen zwischen dem für die Region jeweils zuständigen Krankenhaus für

Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie und allen Krankenkassen.

Ursprünglich wurden diese Verträge gemäß Bundespflegesatzvereinbarung

geschlossen, inzwischen basieren sie auf den Regelungen des Sozialgesetzbuches

V (§ 64 b SGB V).

Das Behandlungsprinzip lautet ambulant vor teilstationär vor stationär und soll

so nah am Lebensfeld wie möglich angewendet werden. Die informelle

Unterstützung einer Patientin oder eines Patienten beispielsweise durch

Familie, Freunde oder Gemeinde erfolgt nach Möglichkeit neben der fachlichen,

professionellen Unterstützung. Wichtig ist die Kontinuität bei der Behandlung,

die Förderung der Selbsthilfe und eine flächendeckende hohe

Behandlungsqualität, die flexibel am individuellen Behandlungsbedarf

ausgerichtet wird. Die Verbesserung der Behandlungsqualität wird durch eine

sektorenübergreifende und patientenzentrierte Versorgung angestrebt. Zudem wird

ein effizienter Einsatz vorhandener Ressourcen durch die Bildung eines

Gesamtbudgets für voll- und teilstationäre Leistungen und Leistungen der

psychiatrischen Institutsambulanzen angestrebt. Zusätzlich bieten die

Modellverträge die Möglichkeit des Home-Treatments, also einer Behandlung zu

Hause. Sie sind geeignet, stationäre Behandlung zu verkürzen oder sogar zu

vermeiden.

Quelle: Landesportal S-H, 18.02.2022