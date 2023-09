100 Mio. Euro Erlösrückgang allein im Januar 2021 und ab März keine finanziellen Ausgleiche mehr (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Die Berliner Krankenhäuser hatten durch die Coronavirus-Pandemie bedingte Erlösrückgänge in Höhe von 100 Mio. € allein im Monat Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Dies hat die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) in einer aktuellen Umfrage ermittelt. Gleichzeitig

führt der aktuelle Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums dazu, dass am 10. März 2021 alle Hilfen für Berliner Krankenhäuser auslaufen, denn die Hilfsmaßnahmen sind an einen

Inzidenzwert von 70 gebunden. Dieser wird in Berlin seit dem 09. Februar 2021

unterschritten. Doch die Belastungen durch die Behandlung von an COVID-19

erkrankten Menschen dauern an, die Belegungszahlen der Intensivstationen gehen

nur langsam zurück. Es sind dringende Nachbesserungen bei den

Ausgleichszahlungen und Regelungen für das gesamte Jahr 2021 erforderlich.

Die Berliner Kliniken hatten im Monat Januar 2021 durchschnittliche

Erlösrückgänge in Höhe von 28,4 % bei einem Belegungsrückgang von 27,3 %

gegenüber dem Januar 2020. Die BKG hat mit einer Umfrage bei den Kliniken

Erlösausfälle in Höhe von über 100 Mio. Euro für den Monat Januar 2021 (im

Vergleich zu Januar 2020) ermittelt. Dem gegenüber stehen Ausgleichszahlungen,

die lediglich 67 % der Ausfälle kompensieren. Die Ausgleichszahlungen waren und

sind dringend notwendig, um die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten

und stabile Gehaltszahlungen zu garantieren. Ansonsten hat dies ab März ruinöse

Auswirkungen. Krankenhäuser müssten trotz einer weiter anhaltenden Pandemielage

ihre Beschäftigten möglicherweise in Kurzarbeit schicken.

„Wenn der Inzidenzwert weiter unter 70 bleibt, fließen ab 10. März 2021 keine

Hilfen mehr für die Berliner Kliniken. Der Abwärtstrend beim

Infektionsgeschehen verlangsamt sich, der Inzidenzwert bewegt sich zurzeit nur

mühsam auf die 50 zu. Das ist möglicherweise eine Folge der sich verstärkt

verbreitenden Virusmutante. Wir haben immer noch rund 20 %

COVID-19-Patient/-innen auf Intensivstationen. Für die Krankenhäuser dauert die

Krise damit unvermindert an. Mit dem drohenden Auslaufen der

Ausgleichszahlungen steuern die Kliniken auf ein wirtschaftliches Desaster zu.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum Politik ausgerechnet jetzt nur so zögerlich

unterstützt und einen Rettungsschirm aufspannt, der kein einziges Krankenhaus

in Berlin auffangen kann“, sagt Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG.

Die Umfrage hat auch ergeben, dass die Berliner Krankenhäuser für das gesamte

Jahr 2021 einen Belegungsrückgang von 12,7 % im Vergleich zum Referenzjahr 2019

erwarten und hohe Erlösausfälle auch in Krankenhäusern entstehen, die nicht in

die Ausgleichszahlungen einbezogen sind. Dies hat folgende Gründe: Planbare

Behandlungen und Eingriffe müssen auch dort verschoben werden. Durch

Hygienemaßnahmen und durch den COVID-bedingten Ausfall von Personal kann in

allen Krankenhäusern auf lange Sicht kein Regelbetrieb gefahren werden. Hinzu

kommen Mehrkosten durch die Versorgung von COVID-19 Patient/-innen und

Erlösausfälle in anderen Versorgungsbereichen wie etwa Ambulanzen.

Patient/-innen meiden teilweise aus Sorge vor einer Ansteckung die

Krankenhäuser. Der Personalaufwand ist durch Hygieneschulungen, Zeitaufwand für

Hygienemaßnahmen, Schulung für den Einsatz in intensivmedizinischen Bereichen

und durch Krankheit und Ausfallzeiten hoch. Auch in der Psychiatrie entstehen

hohe Erlösausfälle, neben den oben genannten Aspekten können z. B. Therapien

nur in kleineren Gruppen durchgeführt werden.

Das für den COVID-Beirat erstellte Gutachten zur Erlössituation 1.-3. Quartal

2020 hat bescheinigt, dass die Ausgleichszahlungen in 2020 dringend notwendig

waren und die Krankenhäuser mit extremen Fallrückgängen und Erlösausfällen zu

tun hatten. Allerdings sind Schlussfolgerungen erst mit Einbezug des 4.

Quartals mit den schlimmsten Monaten der Pandemie zulässig. Zudem betrachtet

das Gutachten nur Erlöse und nicht den höheren Aufwand in den Krankenhäusern

durch Schutz- und Hygienemaßnahmen, Personalausfall, Schulungen etc. Deutlich

macht dies aber, dass der Rettungsschirm auch in 2021 mit ausreichend

Planungssicherheit fortgeführt werden muss.

Jetzt muss die Liquidität der Krankenhäuser kurzfristig gesichert,

Budgetsicherheit für das zweite Krisenjahr 2021 gegeben und weniger Bürokratie

und Dokumentation ermöglicht werden. Die Krankenhäuser haben der Politik dafür

bereits faire Angebote unterbreitet, so etwa die Berücksichtigung der gezahlten

Ausgleichszahlungen bei einem für das Jahr 2021 verpflichtend durchzuführenden

Erlösausgleich. Dadurch werden negative Leistungsanreize und Überzahlungen

ausgeschlossen. Der Verordnungsentwurf mit einer Beendigung der

Liquiditätshilfen darf so nicht umgesetzt werden. Am 24. Februar 2021 wird der

Expertenbeirat zur Weiterentwicklung des Krankenhaus-Rettungsschirms erneut

zusammenkommen. Die Zurückhaltung im Umgang mit der Frage der finanziellen

Absicherung der Krankenhäuser muss aufgegeben werden.

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 22.02.2021