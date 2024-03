Abschlussbericht zum Innovationsfonds vorgelegt

Abschlussbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung zur Weiterentwicklung der Versorgung (Bundestag, PDF, 8,9 MB).

Berlin: (hib/NKI) Der Innovationsfonds wird grundsätzlich als ein geeignetes Instrument angesehen, um zur Weiterentwicklung der Versorgung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beizutragen. Das geht aus dem Abschlussbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im

Hinblick auf deren Eignung zur Weiterentwicklung der Versorgung“ der Bundesregierung hervor, der als Unterrichtung (20/1361) vorliegt.

Der Abschlussbericht bewerte die bisherige Entwicklung und den Stand des

Innovationsfonds prinzipiell positiv, zeige aber auch Ansatzpunkte für

Optimierungen und Weiterentwicklung auf. Die Frage, ob der Innovationsfonds

grundsätzlich ein geeignetes Instrument darstellt, um zur Weiterentwicklung der

GKV-Versorgung beizutragen, werde als positiv bewertet. Die Bundesregierung

spricht die Empfehlung aus, den Innovationsfonds über das Jahr 2024 hinaus

unbefristet fortzuführen und die Fortführung weiterhin mit einer Evaluation zu

begleiten.

Wie bereits im Zwischenbericht 2019 festgestellt wurde, sei mit dem

Innovationsfonds ein in der Konzeption und Umsetzung komplett neues Instrument

zur qualitativen Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung geschaffen worden.

Mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen und des Gesundheitsfonds würden

Vorhaben gefördert, „die nahe an der Versorgungsrealität unter Einbeziehung

einer großen Vielfalt von Beteiligten substantielle Beiträge zur

Weiterentwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in

Deutschland leisten können“. Der Innovationsfonds ermögliche eine unabhängige,

interdisziplinäre und interprofessionelle Innovationsförderung.

Quelle: Bundestag, 19.04.2022