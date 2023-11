AKG setzt auf kontinuierliche Weiterentwicklung

Neuer Vorstand der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser gewählt (AKG).

Bei ihrer jährlichen Mitgliederversammlung hat die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser (AKG-Kliniken e.V.) einen neuen Vorstand gewählt. Dr. Matthias Bracht (Hannover) trat nicht wieder zur Wahl an, um so zu einer ständigen tieferen Verflechtung zwischen Mitgliedern und Vorstand beizutragen. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden des Vereins gewählt. Neuer Vorstandsvorsitzender ist PD Dr. Thomas Menzel (Fulda), der bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode die Stellvertretung innehatte. Dr. Götz Brodermann (Cottbus/München) wurde zum ersten Stellvertreter des Vorsitzenden gewählt und rückt damit aus dem erweiterten in den geschäftsführenden Vorstand auf. Ebenfalls neu im geschäftsführenden Vorstand ist Dr. Iris Minde (Leipzig) als zweite Stellvertretende. In den erweiterten Vorstand wurden außerdem Dr. Thorsten Kehe (Lüdenscheid) und Clemens Maurer (Darmstadt) gewählt. Dr. Axel Fischer stand aufgrund seiner beruflichen Neuausrichtung ebenfalls nicht mehr zur Wahl.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, dass mir heute die Mitglieder entgegengebracht haben“, betont der neue Vorstandsvorsitzende Menzel. „Der Arbeit mit dem neu zusammengesetzten Vorstand und mit der AKG-Geschäftsstelle rund um Geschäftsführer Nils Dehne und Geschäftsstellenleiter Christoph Schulze sehe ich mit großer Freude entgegen. Gleichzeitig möchte ich mich hier ausdrücklich und ganz herzlich bei Dr. Matthias Bracht für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit der zurückliegenden Jahre bedanken. Die rasante inhaltliche Entwicklung unserer Allianz wäre ohne ihn so nicht möglich gewesen.“ Für Bracht war es eine unbedingte Notwendigkeit, nicht wieder für die Position des Vorsitzenden zu kandidieren. „Eine Allianz wie die AKG-Kliniken benötigt immer wieder neue Impulse der Vernetzung. Dazu dient auch der regelhafte Wechsel an der Spitze unseres Vereins. Allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bin ich sehr dankbar für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den zurückliegenden sechs Jahren“, blickt der Initiator und Ideengeber für den Zusammenschluss mit ein wenig Wehmut auf das Erreichte.

Anlässlich der Neuaufstellung im Vorstand der AKG-Kliniken erlaubt der neue Podcast „Die AKG-DNA“ einen tiefen und auch sehr persönlichen Einblick in den Verband. In Folge 1 blickt der Ehrenvorsitzende Dr. Matthias Bracht auf die Anfänge und Ideen der AKG-Kliniken zurück. AKG-Geschäftsführer Nils Dehne beschreibt in Folge 2 die Anfänge der gemeinsamen Arbeit und die Netzwerkarbeit im politischen Berlin. Folge 3 mit PD Dr. Thomas Menzel erscheint in Kürze. Anschließend werden auch die übrigen neuen Vorstandsmitglieder in diesem Format vorgestellt.

Quelle: AKG, 17.11.2023