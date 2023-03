Baden-Württemberg: Blitzumfrage ergibt riesiges Krankenhausdefizit für 2023

Krankenhäusern im Land Baden-Württemberg fehlen 800 Mio. Euro allein in 2023 (BWKG).

Scheffold: Krankenhäuser brauchen jetzt schnell eine stabile finanzielle Basis - ansonsten droht kalter Strukturwandel statt geordneter Reform. (Stuttgart, 20.03.2023) - „Wenn nicht schnell etwas getan wird, fehlen den Krankenhäusern im Land allein im Jahr 2023 mindestens 800 Mio. Euro. Sie

brauchen jetzt Hilfe“, so der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen

Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold. Die Ergebnisse einer

BWKG-Blitzumfrage, die in den vergangenen Tagen durchgeführt wurde, seien

alarmierend. Ein Vertrösten auf eine künftige Krankenhausreform, die vielleicht

eine bessere Finanzierung von Vorhaltekosten bringt, sei nicht hinnehmbar.

„Wenn die Finanzen der Krankenhäuser nicht umgehend stabilisiert werden, ist

ein kalter Strukturwandel vorprogrammiert. Dann fehlen möglicherweise

Krankenhäuser, die für die Versorgung der Menschen im Land dringend

erforderlich sind“, unterstreicht Scheffold. Für eine geordnete

Krankenhausreform wäre es dann zu spät. „Der Bundesgesundheitsminister

behauptet, nur mit seiner Krankenhausreform könnten Kliniken vor einer

Insolvenz bewahrt werden. Tatsächlich gefährdet seine Politik die finanzielle

Stabilität der Kliniken zunehmend. Er ist damit eher Verursacher als

Problemlöser“, so Scheffold weiter.

„Für 2023 erwarten die Krankenhäuser im Land ein Defizit von 800 Mio. Euro.

Fast die Hälfte davon – 375 Mio. Euro – wurde durch politische Eingriffe in den

letzten sechs Monaten verursacht. Diese Fehlentscheidungen müssen als erstes

korrigiert werden“, so Scheffold. Dies betreffe die folgenden Punkte: Erstens

habe das Bundesgesundheitsministerium die Vergütung der Fallpauschalen zu

Lasten der Krankenhäuser abgesenkt, ohne eine sachliche Grundlage hierfür zu

haben. Dadurch wurden den Krankenhäusern im Land rund 45 Mio. Euro entzogen.

Zweitens habe das Bundesgesundheitsministerium die Berechnungsformel für den

Landesbasisfallwert – den Preis der Krankenhausleistungen – ungerechtfertigt

verändert. Das koste die Krankenhäuser in Baden-Württemberg im Jahr 2023

nochmals mindestens 65 Mio. Euro.

„Drittens kommt die versprochene Entlastung für die massiv gestiegenen

Energiekosten nur in Bruchteilen bei den Krankenhäusern an“, unterstreicht der

Vorstandsvorsitzende, der auch Landrat des Alb-Donau-Kreises ist. Bundesweit

stehen 4,5 Mrd. Euro für die Finanzierung dieser Kosten zur Verfügung. Die

Voraussetzungen zum Abruf dieser Mittel wurden – entgegen der deutlichen

Positionierung der Krankenhäuser – so ausgestaltet, dass ¾ der Kliniken trotz

stark gestiegener Energiekosten leer ausgehen. Damit kann nur ein Bruchteil der

angekündigten Mittel bei den Kliniken ankommen. Im Jahr 2023 würden den

Krankenhäusern im Land eigentlich 310 Mio. Euro zustehen. Aktuell geht die BWKG

davon aus, dass sie nur 45 Mio. Euro erhalten. Die restlichen 265 Mio. Euro

oder 85 % der Mittel werden dringend benötigt, kommen aber nicht zur

Auszahlung.

„Den Krankenhäusern fehlen also 45 Mio. Euro wegen niedrigerer Fallpauschalen,

65 Mio. Euro wegen der Änderungen beim Landesbasisfallwert und 265 Mio. Euro

der Energiehilfen kommen nicht an. Allein durch politische Eingriffe fehlen

somit 375 Mio. Euro. Das können die Kliniken im Land nicht verkraften“, so

Scheffold. Diese absolut unverständliche Politik verschärfe die sowieso

schwierige finanzielle Situation der Krankenhäuser weiter. Die Alarmmeldungen

aus den Krankenhäusern hätten in den letzten Wochen massiv zugenommen und

beträfen auch immer mehr Krankenhäuser, die bisher noch einigermaßen gut durch

die Turbulenzen der Coronapandemie gekommen seien. Aus diesem Grund habe die

BWKG kurzfristig eine Umfrage durchgeführt, die dramatische Ergebnisse zeigt.

Für das Jahr 2023 rechnen 76,8 % der Kliniken mit roten Zahlen. In den

Wirtschaftsplänen der Häuser klafft eine Lücke von 800 Mio. Euro.

Der BWKG-Vorstandsvorsitzende fasst die drei Kernforderungen der Krankenhäuser

zusammen, die kurzfristig umgesetzt werden müssen:

„1. Der Bundesgesundheitsminister muss die ungerechtfertigte Absenkung der

Vergütungen genauso zurücknehmen, wie die grundlosen Veränderungen beim

Landesbasisfallwert und dafür sorgen, dass die versprochenen Entlastungen bei

den Energiepreisen in vollem Umfang und schnell ankommen, am besten über

Pauschalzahlungen.

2. Es muss sichergestellt werden, dass die absehbar stark steigenden

Tarifvergütungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken mit den

Vergütungen des Jahres 2023 vollständig finanziert werden.

3. Im Vorgriff auf die mit der Krankenhausreform geplante

Vorhaltefinanzierung müssen die Krankenhäuser schon im Jahr 2023 gegen Verluste

aufgrund von geringeren Fallzahlen abgesichert werden. Dazu ist ein

Ganzjahresausgleich notwendig.“

Wenn von Seiten der Bundesebene nichts passiere sei absehbar, dass der Ruf nach

Unterstützung durch das Land immer lauter werde.

Zentrale Ergebnisse der repräsentativen Umfrage sind in der Anlage beigefügt.

Quelle: BWKG, 20.03.2023