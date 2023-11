Baden-Württemberg übernimmt den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz

Baden-Württembergs Gesundheitsminister wird Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) (Pressenachricht).

Zum 1. Januar übernimmt Baden-Württemberg von Sachsen-Anhalt den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz. Wichtigste gesundheitspolitische Themen 2023 dürften die Krankenhausreform und eine sektorenübergreifende, bedarfsgenaue medizinische Versorgung sein. Das richtige Behandlungsangebot zur

richtigen Zeit am richtigen Ort – das ist eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheitspolitik. „Wir müssen Versorgung bündeln und Strukturen klug miteinander verzahnen“, ist

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha überzeugt. „Wir brauchen

eine bedarfsgenaue, personalisierte, digitalisierte und sektorenüberwindende

Gesundheitsversorgung. Dafür will ich mich im kommenden Jahr als Vorsitzender

der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) einsetzen und eine starke Stimme der

Bundesländer – auch im Diskurs mit dem Bund – sein.“

Gesundheitsministerkonferenz. Lucha: „In der GMK wird gerne engagiert um die

besten Lösungen gerungen. Diesen für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

gewinnbringenden Austausch möchte ich engagiert, fair und zielorientiert

vorantreiben. Denn klar ist: Ohne uns Bundesländer können in der

Gesundheitspolitik keine nachhaltigen Fortschritte erzielt werden.“

Krankenhausreform

Wichtigstes gesundheitspolitisches Thema 2023 dürfte die Krankenhausreform

sein, zu der Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach jüngst

erste Vorschläge vorgelegt hat. „Die Hoheit bei der Krankenhausplanung haben

vernünftigerweise wir Länder“, betonte Lucha. „Die Reform wird dann ein Erfolg,

wenn wir alle konstruktiv zusammenarbeiten.“ Der Erfolgsdruck sei hoch, das

zeigen nicht zuletzt die finanziellen Herausforderungen, vor denen die

Klinikbetreiber stehen und der akute Fachkräftemangel im Gesundheitswesen.

Lucha weiter: „Wir müssen also sicherstellen, dass wir das knappe Personal

bedarfsgerecht und bedarfsgenau einsetzen. Dafür müssen die Arbeitsbedingungen

weiter verbessert werden, beispielsweise in der so wichtigen Kinderheilkunde.

Wenn das Gesundheitssystem überlebensfähig sein soll, brauchen wir eine

Konzentration von Leistungen im stationären Bereich sowie gleichzeitig eine

flächendeckende ambulante Grundversorgung.“ Baden-Württemberg habe sich mit

seinen Primärversorgungszentren bereits auf den Weg gemacht: „Als Vorsitzender

der Gesundheitsministerkonferenz werde ich alles dafür tun, dass wir

zukunftsfähige und innovative Lösungen finden.“

Sektorenübergreifende Versorgung

Das betrifft gerade auch die sektorenübergreifende Versorgung, also das

Aufbrechen der starren Grenzen zwischen Kliniken, also der stationären

Versorgung, und den ambulanten Versorgungsstrukturen, aber auch zu weiteren

Sektoren. Manche der Leistungen, die es bislang im Krankenhaus gab, sind

künftig in

lokalen Gesundheitszentren (auch Primärversorgungszentren genannt) sehr viel

besser und auch wohnortnaher aufgehoben, beispielsweise die Behandlung

leichterer Verletzungen und bei einer kurzfristigen Verschlechterung einer

chronischen Erkrankung „Wir brauchen dringend die notwendigen Rechtsgrundlagen

sowie eine tragfähige Finanzierung solcher Angebote“, sagte Lucha. „Wir Länder

haben bereits vor der Pandemie den Bund aufgefordert, den notwendigen

Instrumentenkasten zur Verfügung zu stellen, damit wir vor Ort

sektorenübergreifende Strukturen auch realisieren können. Nun ist der

Handlungsdruck noch drängender geworden.“

Personal im Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen funktioniert nur mit Personal, und diese unersetzliche

Ressource ist knapp geworden. „Wir werden im GMK-Vorsitzjahr unser Augenmerk

auch darauf richten, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie andere Fachkräfte

im Gesundheitswesen für alle Bereiche im Gesundheitswesen zu gewinnen und zu

halten“, sagte Lucha. Dafür müssen die Arbeitsbedingungen weiter verbessert

werden. Hierzu gehört auch, den zuwandernden Fachkräften die berufliche

Integration in unser Gesundheitssystem zu erleichtern.

Weitere Schwerpunktthemen: Digitalisierung, Gesundheitsdatennutzung,

personalisierte Medizin

Das Gesundheitswesen muss im digitalen Zeitalter ankommen und dabei Forschung

und Innovation in den Versorgungsalltag integrieren. „In der Pandemie haben wir

erleben müssen, dass uns selbst einfache digitale Steuerungsdaten nicht zur

Verfügung gestanden haben, um die medizinische Versorgung zu verbessern sowie

Public-Health-Maßnahmen zu begründen und über deren Wirkungen zu informieren“,

sagte Minister Lucha. „Sowohl bei der Digitalisierung als auch beim

Zukunftsthema Gesundheitsdatennutzung nimmt Baden-Württemberg eine

Vorreiterrolle ein, die wir im Rahmen des GMK-Vorsitzes nutzen wollen.“ Es

brauche zudem einen klaren politischen Weg für die dauerhafte Finanzierung von

zukunftsträchtigen Forschungsansätzen, bessere Kommunikation zwischen den

relevanten Akteuren und gegebenenfalls gesetzliche Anpassungen.

Gesundheitsminister Manne Lucha: „Die Personalisierte Medizin entwickelt sich

rasant: Neben der Wissensgenerierung und der Hoffnung auf bessere Diagnose- und

Behandlungsmöglichkeiten ist die wirtschaftliche Dimension und die Einschätzung

als Zukunftstechnologie zu berücksichtigen. Wir Länder sind bei den

wesentlichen Fragen in einer vergleichbaren Situation“, sagte Lucha. Eine

Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Personalisierte Medizin“ unter Leitung

Baden-Württembergs tausche sich bislang schon regelmäßig aus. Das gelte es,

weiter voranzutreiben, so Minister Lucha abschließend.

Quelle: Pressenachricht, 30.12.2022