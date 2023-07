Bayern fördert größte Klinikerweiterung in der Oberpfalz (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat anlässlich des Startschusses für die Erweiterung der Operationsabteilung am Klinikum St. Marien in Amberg die Bedeutung hochmoderner Kliniken für die Gesundheitsversorgung betont. Holetschek sagte am Donnerstag in Amberg:

„Bayern macht seine Krankenhäuser fit für die Zukunft. Die Operationsabteilung ist das Herzstück jeder Klinik. Mit der Modernisierung, die den Bau vier neuer Operationssäle beinhaltet, ist das

Klinikum Amberg bestens für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet.“

Den Spatenstich führte Ministerpräsident Dr. Markus Söder durch. „Bayern

investiert 36 Millionen Euro in die Erweiterung und Verbesserung des

Zentral-OP. Der Schutz von Leben und der Erhalt von Gesundheit ist unsere

zentrale Aufgabe. Wir sorgen für Spitzenmedizin für alle – überall in Bayern.

Danke an die Medizinfamilie: sie garantiert das Zusammenspiel von

Spitzenqualität und Menschlichkeit“, betonte Ministerpräsident. Dr. Söder.

Mit der Erweiterung verfügt die Klinik künftig über acht statt bisher sechs

Operationssäle. Holetschek erklärte: „Erstmals wird am Klinikum St. Marien auch

ein Hybrid-OP eingerichtet. Damit ist eine bildgestützte Diagnostik unmittelbar

während des operativen Eingriffs möglich – und so schaffen wir neue, moderne

Behandlungsmöglichkeiten vor Ort.“

Der Minister betonte: „Das Wichtigste in unseren Kliniken bleiben aber

hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie hier in

Amberg. Was die Beschäftigten in der Pandemie geleistet haben und noch immer

leisten, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Dafür möchte ich ihnen meinen

Dank und die höchstmögliche Anerkennung aussprechen.“

Holetschek betonte, dass die Verantwortlichen des Klinikums sich vorbildlich

engagiert hätten, um eine rasche Umsetzung der Planungen zu ermöglichen. Der

Minister unterstrich: „Das Klinikum hat unter anderem mit Eigenmitteln ein

ambulantes OP-Zentrum errichtet, das während des Umbaus der bestehenden

OP-Abteilung auch für stationäre Eingriffe genutzt werden soll. Damit kann der

Umbau im Bestand in einem Zug erfolgen.“

Der Minister ergänzte: „Die Staatsregierung fördert diese aktuell größte

Krankenhausbaumaßnahme in der Oberpfalz mit insgesamt 36 Millionen Euro.

Besonders freut mich, dass wir die Maßnahme im Rahmen von Haushaltsspielräumen

und dank eines fortgeschrittenen Verfahrensstandes unmittelbar in das

Bauprogramm 2021 vorziehen konnten – so kann das Projekt zwei Jahre früher

gefördert werden, als ursprünglich geplant. Damit machen wir Tempo bei der

Modernisierung unserer Kliniken – nicht nur in Ballungsräumen, sondern überall

im Land, auch abseits der großen Zentren!“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 17.02.2022