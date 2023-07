Bayern: Konsequenzen aus DKG-Gutachten zur Krankenhaus-Reform gefordert

Bayern: Auswirkungsanalyse müsse zu deutlichen Korrekturen am Reform-Konzept führen (Pressenachricht).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert von der Bundesregierung Konsequenzen aus dem von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) in Auftrag gegebenen Gutachten zu den Folgen der geplanten Krankenhaus-Reform. Holetschek

betonte am Montag in München: „Das DKG-Gutachten übertrifft meine Befürchtungen noch. Die Bundesregierung darf dieses Alarmsignal nicht ignorieren, sondern

muss jetzt rasch die Länder und Klinikvertreter zu einem Krankenhaus-Gipfel

einladen! Bayern ist weiter bereit, gemeinsam ein geeignetes Konzept zu

erarbeiten.“

Holetschek fügte hinzu: „Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat bei der

Ankündigung der Krankenhaus-Reform im Dezember wörtlich versprochen:

‚Patientinnen und Patienten sollen sich darauf verlassen können, dass sie

überall, auch in ländlichen Regionen, schnell und gut versorgt werden sowie

medizinische und nicht ökonomische Gründe ihre Behandlung bestimmen.‘ Aber

jetzt haben wir es wie im bayerischen Gutachten zum zweiten Mal schwarz auf

weiß, dass dieses Versprechen mit dem derzeitigen Konzept gebrochen wird. Im

Praxischeck versagt die Reform!“

Holetschek unterstrich: „Man muss die Krankenhaus-Reform von den tatsächlichen

Bedürfnissen der Menschen her denken – und nicht vom grünen Behörden-Tisch aus.

In Bayern müsste nach der DKG-Analyse mehr als die Hälfte aller

Geburtshilfestationen schließen. Über 40 Prozent der schwangeren Frauen müssten

daher zur Entbindung künftig andere Kliniken aufsuchen. So weit darf es nicht

kommen! Eine sichere und wohnortnahe Geburt muss im Freistaat möglich

bleiben.“

Der Minister betonte: „Auch die Neurologie wäre von massiven Einschnitten

betroffen: Von 41 Standorten verblieben laut der Expertenanalyse nur 30. Damit

müsste sich jeder vierte der neurologischen Patientinnen und Patienten in einer

anderen Klinik behandeln lassen. Besonders heftig träfe es die interventionelle

Kardiologie, also die Versorgung bei Herzerkrankungen: Nur 41 von 106

Standorten blieben nach der Erhebung der DKG übrig. Niemand kann mir erzählen,

dass es eine Verbesserung ist, wenn nur noch etwas mehr als ein Drittel der

Kliniken für diese Behandlungen übrigbleibt.“

Holetschek fügte hinzu: „Die tiefgreifende Analyse der DKG kommt zu

dramatischen Ergebnissen! Schon das bayerische Gutachten hatte in der

vergangenen Woche aufgezeigt, dass mit einer Eins-zu-Eins-Umsetzung des

Reformvorschlags der Regierungskommission drastische Einschnitte in der

bayerischen Krankenhauslandschaft drohen würden. Nun wird deutlich: Im

Freistaat könnten nach den von der DKG heute vorgestellten Ergebnissen fast

doppelt so viele Krankenhäuser zu ambulant-stationären Grundversorgern (Level I

i) herabgestuft werden als nach der von mir in Auftrag gegebenen Analyse.

Gleichzeitig gehen die DKG-Gutachter von noch einmal mehr sogenannten

Level-I-n-Häusern in Bayern aus, die künftig nur noch eine akutstationäre

Basisversorgung, aber keine spezialisierteren Leistungen wie

Schlaganfallversorgung oder Geburtshilfe mehr anbieten dürften.“

Der Minister ergänzte: „Das DKG-Gutachten kommt zu dem Schluss, dass bei

unveränderter Umsetzung des Vorschlags der Regierungskommission über 90 der

rund 300 somatischen Krankenhäuser in Bayern durch die Reformpläne auf das

sogenannte Level I i herabgestuft würden. Das bedeutet, sie könnten künftig nur

noch eine ambulant-stationäre Basisversorgung anbieten, zum Beispiel bei

Diabetes- oder Kreislaufproblemen. An diesen Häusern könnten keine

Notfallversorgung und keine reguläre stationäre Versorgung mehr stattfinden.

Das DKG-Gutachten kommt damit zum Ergebnis, dass fast jedes dritte somatische

Krankenhaus kein vollwertiges Krankenhaus mehr wäre. Das ist ein atemberaubend

schlechtes Zeugnis für die Reformvorschläge und zeigt, wie dringend hier

Überarbeitungen notwendig sind.“

Holetschek bekräftigte: „Es steht außer Frage, dass wir eine Krankenhaus-Reform

brauchen – da sind wir uns alle einig. An den Vorschlägen der Reformkommission

gibt es jedoch sehr großen Verbesserungsbedarf. Das haben beide Gutachten

eindrücklich gezeigt! Es ist grob fahrlässig, dass die Regierungskommission

selbst keine Einschätzung zu den konkreten praktischen Auswirkungen ihrer

Vorschläge unterbreitet hat. Warum müssen andere die Arbeit des Bundes

erledigen?“

Holetschek erläuterte: „Fakt ist: Deutschlandweit droht ein Klinik-Kahlschlag,

der die medizinische Versorgung der Menschen massiv gefährdet. Die Reformpläne

dürfen auf keinen Fall eins zu eins umgesetzt werden. Alles andere wäre eine

mutwillige Zerstörung der deutschen Krankenhauslandschaft.“

Holetschek betonte: „Es wird Zeit, dass der Bundesgesundheitsminister mit allen

Betroffenen redet, anstatt über ihre Köpfe hinweg zu planen oder den

Auswirkungen einer aktuell schlecht gemachten Reform freien Lauf zu lassen. An

dem notwendigen Krankenhaus-Gipfel mit den Ländern und Klinikvertretern sollte

auch Bundesfinanzminister Christian Lindner teilnehmen. Und Lauterbach sollte

sich bei seinem Kollegen endlich vehement für den Strukturfonds über 100

Milliarden Euro einsetzen, den sogar ein Kommissionsmitglied, Professor

Christian Karagiannidis, vorgeschlagen hat. Wo bleiben die Mittel für den

Transformationsprozess? Ohne Geld geht es nicht! Genauso wenig übrigens wie mit

Zeit. Bei diesem viel zu überhasteten Zeitplan kann die Reform doch nur

schiefgehen!“

Holetschek ergänzte: „Was mir überdies in all den Reformbestreibungen zu kurz

kommt, sind die Bedürfnisse des Krankenhaus-Personals. Wir dürfen die

Gelegenheit nicht verstreichen lassen, die Arbeitsbedingungen massiv zu

verbessern. Denn es ist wichtig, dass der Pflege-Beruf noch attraktiver wird.

Die Reform nützt nichts, wenn niemand mehr im Krankenhaus arbeiten möchte.“

Quelle: Pressenachricht, 13.02.2023