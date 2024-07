Belegungsquoten für Notfallkrankenhäuser (Berliner Senat).

Vor dem Hintergrund der vierten Welle der COVID-19-Pandemie mit steigenden Infektionszahlen und einer absehbar steigenden Anzahl intensiv-medizinisch zu betreuender COVID-19-Patient:innen wird am 4. Dezember 2021 die Dritte Corona-Krankenhausverordnung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und

Gleichstellung verkündet werden. Am 5. Dezember 2021 wird sie in Kraft treten.

Die Verordnung regelt im Wesentlichen feste Belegungsquoten für

Notfallkrankenhäuser zur Aufnahme und Versorgung von Covid-19-Patient:innen.

Die Steuerung dieser Patient:innen soll auch weiterhin über das in Berlin

etablierte SAVE-COVID-Konzept erfolgen. Um eine gleichmäßige Verteilung

sicherzustellen und unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufnahmekapazitäten

der Häuser soll ein Steuerungsgremium eingerichtet werden. Es soll bei

Verlegungsproblemen im Rahmen des Konzepts die vorgegebenen Belegungsquoten

überprüfen und bei der Verteilung unterstützen. Medizinisch dringliche,

planbare Behandlungen dürfen unter Einhalten der Belegungsquoten der Häuser

auch weiterhin erbracht werden.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: „Mit der neuen Verordnung können wir eine

geordnete Verteilung organisieren und die Lasten gleichmäßiger auf den

Schultern verteilen. Mit unserem SAVE-Konzept sind wir gut vorbereitet. Wir

müssen alles daransetzen, die Krankenhäuser auch in dieser schweren Phase des

Pandemiegeschehens zu unterstützen.“

Die Festlegung von Belegungsquoten orientiert sich an den vom Bund geänderten

Rahmenbedingungen der finanziellen Unterstützung der Krankenhäuser. Der Bund

finanziert lediglich einen Aufschlag zur Behandlung von Personen, die an

Covid-19 erkrankt sind, nicht aber – wie in den zurückliegenden Wellen der

Pandemie – das Freihalten von Betten zur Vorbereitung auf mögliche

Patient:innen.

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hatte die erneute Unterstützung der

Krankenhäuser grundsätzlich begrüßt, sich angesichts der besorgniserregenden

Inzidenzen aber einstimmig für die Wiedereinführung von Freihaltepauschalen

ausgesprochen, um den Kliniken mehr Handlungsspielraum zu lassen. Durch den für

die Behandlung von Covid-19-Patient:innen erheblich höheren Personalaufwand

müssten andere Kapazitäten für die Behandlung von Nicht-Covid-19-Patient:innen

zurückgefahren werden, ohne dass hierfür eine Kompensation erfolgen könne. Der

Aufschlag für die Behandlung von Covid-19-Patient:innen könne die

wirtschaftlichen Mehrbelastungen der Kliniken nicht vollständig ausgleichen.

Quelle: Berliner Senat, 03.12.2021