Chronisch krank sein in Deutschland: Zahlen, Fakten und Versorgungserfahrungen (Uniklinik Frankfurt, PDF 6 MB).

Die erste laienverständliche Übersicht mit Zahlen, Fakten und Patientenstimmen ist erschienen. Mehr als die Hälfte der älteren deutschen Bevölkerung ist chronisch krank. Was chronische Krankheiten für das Gesundheitswesen, für die Gesellschaft und für die Patienten selbst bedeuten, fasst jetzt ein Report des Instituts für

Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt zusammen. Der Report arbeitet

die oft hoch komplexen Daten zu Verbreitung, Ursachen und Folgen chronischer

Krankheiten auf und schildert Fallbeispiele. Weiterhin stellt er die Ergebnisse

einer Untersuchung der Patientensicht auf ihre Versorgung vor. Dabei werden

gute Erfahrungen wie auch erlebte Defizite sichtbar. Der Report ist

laienverständlich geschrieben, barrierefrei als pdf aufbereitet und kostenfrei

im Internet oder als gedruckte Version erhältlich. Das Projekt wurde von der

Robert Bosch Stiftung GmbH gefördert.

Frankfurt, 25. September 2020 – Am Anfang bleibt eine chronische Krankheit

häufig unbemerkt. Nach Jahren oder sogar Jahrzehnten können die Folgen

gravierend sein: Schmerzen, körperliche Einschränkungen und seelische

Belastungen reduzieren die Lebensqualität und manche chronisch Kranke sterben

an ihrer Krankheit früher, als aufgrund der Lebenserwartung anzunehmen ist.

Zählt man zu diesen verlorenen Lebensjahren die Jahre mit gesundheitlichen

Einschränkungen hinzu, so kommen 25 Millionen „verlorene gesunde Lebensjahre“

in Deutschland zusammen, jedes Jahr. Dafür sind überwiegend chronische

Krankheiten verantwortlich, zu je etwa 20 Prozent Herz-Kreislauf- und

Krebserkrankungen, zu weiteren 30 Prozent Muskel-Skelett-Erkrankungen zusammen

mit psychischen Störungen und Krankheiten des Nervensystems.

Alle zusammen verursachen hohe Kosten im Gesundheitswesen. Mit 15 Milliarden

Euro pro Jahr ist Demenz – aus volkswirtschaftlicher Sicht – die „teuerste“

chronische Krankheit, gefolgt von Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rückens,

Bluthochdruck und Krankheiten der Hirngefäße wie Schlaganfälle. Wer chronisch

krank ist, fehlt häufiger am Arbeitsplatz und geht früher in Rente.

Der Report schildert aus verschiedenen Perspektiven, wie es ist, mit einer

chronischen Krankheit zu leben. Exemplarisch werden Verläufe einer Depression

und einer Herzinsuffizienz geschildert, und es wurden Patienten zu ihren

Erfahrungen mit der Behandlung ihrer Krankheit befragt. Gute Versorgung

erlebten an Depression Erkrankte beispielsweise wie ein Netzwerk, das half,

„aus dem Loch“ herauszukommen. Als Mangel in der Versorgung sahen sie die

langwierige, selbst zu organisierende Suche nach einer Therapie. „Bei einer

Depression fehlt die Kraft für eine aufwändige Suche nach Hilfe“, resümiert die

Untersuchung. Es kommen auch Patienten mit der Herzerkrankung

„Herzinsuffizienz“ zu Wort und erklären stellvertretend für andere chronisch

Kranke, wie eine Behandlung Orientierung gibt und bei der Akzeptanz der

chronischen Krankheit helfen kann.

Eine der Studienautorinnen und Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin

in Frankfurt Dr. Corina Güthlin erklärt: „Wir im Gesundheitssystem fokussieren

uns oft zu sehr auf eine einzelne Krankheit. Dabei ist die übergreifende

Betrachtung chronischer Krankheiten unerlässlich. In unserem Report geben wir

erstmals einen leicht erfassbaren Überblick über chronische Krankheiten

insgesamt und hoffen so, zu einem besseren Verständnis chronischer Erkrankungen

beizutragen. Neben reinen Zahlen und Fakten ging es uns auch darum, die

Perspektive von chronisch Kranken aufzuzeigen. Daher ist der Report sowohl für

Mitarbeiter des Gesundheitswesens wie auch für Patienten wertvoll.“

„Die Versorgung von chronisch kranken Patienten muss vorausschauend und

bedarfsgerechter gestaltet werden. Wir wollen mehr gesunde Lebensjahre für die

Betroffenen gewinnen. Wir haben den Report gefördert, um durch eine kompakte

Übersicht und einen leichten Zugang ein besseres Verständnis für die Situation

und die Versorgungserfordernisse bei chronischer Erkrankung zu erzielen“, sagt

Dr. Bernadette Klapper, Bereichsleiterin Gesundheit bei der Robert Bosch

Stiftung GmbH.

Quelle: Pressemitteilung, 25.09.2020