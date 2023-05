Defizite aller saarländischen Krankenhäuser: Insolvenzrisiko dramatisch gestiegen

Täglich mehr als 250.000 Euro Verlust in saarländischen Krankenhäusern (Presseaussendung).

Die saarländischen Krankenhäuser verlieren gegenwärtig Tag für Tag mehr als 250.000 Euro oder anders ausgedrückt: In diesem Jahr schreiben sie jede Stunde 10.654 Euro Verlust. Jeden Tag verzeichnen die Kliniken ein wachsendes Defizit, weil ihre Kosten weit stärker steigen als die Erlöse, die sie für die

Patientenbehandlung von den Krankenkassen erhalten. Anders als die meisten Unternehmen können Krankenhäuser ihre Preise nämlich nicht an die

Inflationsentwicklung anpassen. Die Politik hat die jährlichen Preisanpassungen

gesetzlich festgelegt und damit stark begrenzt.

Diese Preissteigerung, lag im Jahr 2022 bei 2,3 Prozent, die

branchenspezifische Inflationsrate aber bei 9,5 Prozent. Dadurch ergab sich

schon im Jahr 2022 monatliches Defizit in Höhe von 565 Mio. Euro für die 1.700

Krankenhäuser in Deutschland. Im Jahr 2023 liegt die Veränderungsrate bei 4,3

Prozent, die Inflationsrate aber noch immer bei 7,5 Prozent. Jeden Monat ergibt

sich daraus im Jahr 2023 - auch nach Abzug der 1,5 Mrd. Euro pauschaler

Energiehilfen - ein monatliches Minus in Höhe von 740 Mio. Euro.

Seit dem 01.01.2022 sind den saarländischen Krankenhäusern bis heute mehr als

80 Mio. Euro Defizit entstanden. Ohne weitere Hilfen werden den Kliniken am

Ende des Jahres weitere knapp 60 Mio. Euro fehlen. Um diese dramatischen Zahlen

zu illustrieren, läuft auf der Homepage der Saarländischen

Krankenhausgesellschaft e. V. (SKG) eine Defizit-Uhr (www.skgev.de). „Wir

wollen damit deutlich machen, wie schwierig die Situation für unsere

Krankenhäuser ist und dass sie jeden Tag schwieriger wird“, erklärt der

Vorsitzende der SKG, Manfred Klein.

„Die SKG und die Krankenhäuser weisen schon lange auf die massiven

Finanzprobleme hin. Glücklicherweise hat der Bundesgesundheitsminister

wenigstens bei den Energiekosten reagiert. Wir erkennen an, dass er die

pauschale Auszahlung der versprochenen Energiehilfen erhöhen will, und hoffen

nun, dass auch der Bundestag und der Bundesrat dem noch vor der Sommerpause

zustimmen werden.“ Trotz dieser Verbesserung rechnen die saarländischen

Krankenhäuser für die Jahre 2022 und 2023 mit einem Rekorddefizit in Höhe von

mindestens 140 Mio. Euro.

„Von der Bundesebene kommen aktuell keine Zeichen, die Finanzierung der

Krankenhäuser schnell und nachhaltig zu verbessern. Der Bundesgesetzgeber ist

gefordert, das Krankenhausfinanzierungsgesetz so zu ändern, dass die

unabweisbaren Kostensteigerungen von den Krankenkassen vollumfänglich und

tatsächlich übernommen werden“, betont SKG-Geschäftsführer Dr. Thomas Jakobs.

Notwendig sei jetzt schnellstmöglich ein Gesetz des Bundes zur finanziellen

Stabilisierung der Krankenhäuser. „Das bestehende System der

Krankenhausfinanzierung offenbart angesichts hoher Inflation und nicht

finanzierter Kosten, niedrigeren Fallzahlen, Fachkräftemangel und

Personalausfällen sowie den damit verbundenen Leistungsrückgängen schonungslos

seine Schwächen.“

In einem konstruktiven Gespräch mit dem saarländischen Gesundheitsminister Dr.

Magnus Jung am 15. Mai hat der Vorstand der SKG die dramatische Lage

dargestellt und um schnelle Unterstützung durch die Landesregierung gebeten.

Bernd Mege, stellvertretender Vorsitzender der SKG, appelliert an das Kabinett

von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, den Krankenhäusern finanziell zu

helfen: „Wenn nicht rasch etwas geschieht, werden Kliniken Insolvenz anmelden

müssen. Deshalb können wir nicht warten, bis die große Krankenhausreform des

Bundes umgesetzt wird. Wenn die Politik nicht zügig handelt, verliert sie die

Gestaltungshoheit: Die Leidtragenden sind die Menschen im Land, die zurecht

eine gute Krankenhausversorgung erwarten.“

Die Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V. (SKG) ist der Dachverband der

Krankenhausträger im Saarland. Sie vertritt seit 1950 die Interessen von

gegenwärtig 19 Krankenhäusern des Saarlandes in der Landes- wie Bundespolitik

und nimmt ihr per Gesetz übertragene Aufgaben wahr. Die saarländischen

Krankenhäuser versorgen jährlich stationär etwa 245.000 Patienten. Mit

zusammengenommen rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind sie einer

der größten Arbeitgeber des Saarlandes.

Quelle: Presseaussendung, 22.05.2023