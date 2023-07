DKG zum Kontraste-Beitrag: Datenlage gibt keinen Anlass zu Spekulationen (Pressemitteilung).

Zu den Vorwürfen, Kliniken hätten ungerechtfertigt Gelder für Intensivbetten erhalten, erklärt DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum: Es gibt keinen Anlass, die Fördermittel in Höhe von 500 Millionen Euro für den Aufbau von Intensivkapazitäten mit Beatmungsgeräten in den Krankenhäusern als nicht nachvollzieh- oder erklärbar darzustellen. Die Krankenhäuser sind

aufgefordert worden, so viel wie möglich moderne Intensivplätze mit

Beatmungsgeräten zu schaffen. Das haben sie dann auch getan und damit einen

maßgeblichen Beitrag zur Absicherung eines weltweit einmaligen Niveaus an

medizinischer Leistungskapazität geschaffen. Damit haben sie die

Grundvoraussetzungen für einen gemäßigten wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Lockdown geschaffen.

Die vom Bundesgesundheitsministerium zum 1. Januar 2020 genannte Zahl von

bundesweit rund 28.000 Intensivbetten ist völlig ungeeignet, um sie mit der

aktuell im DIVI Register ermittelten Anzahl von 32.500 Beatmungsbetten zu

vergleichen. Nicht jedes Intensivbett ist und war ein COVID-19 geeignetes

Beatmungsbett. Denn bei weitem nicht alle zum 1. Januar 2020 nach einem anderen

Verfahren und anderen Definitionen gemeldeten Intensivbetten waren als

Beatmungsbetten mit der entsprechenden Medizintechnik zur Beatmung von COVID-19

Patienten geeignet. Auf diesen Umstand hatte die DKG schon frühzeitig im März

2020 hingewiesen. Von Seiten der DKG ist mehrfach auf diese Differenzierung

aufmerksam gemacht worden. Nach unseren Aussagen aus dem März 2020 lag die Zahl

der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit damals bei rund 20.000 als

Teilmenge aller 28.000 Intensivbetten. Betrachtet man nun die aktuell genau

erfasste Zahl von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit, liegt diese Stand

17. Juli 2020 um rund 12.500 höher. Anhand dieser Zahlen wird deutlich: Der

Vorwurf die ausgezahlten Fördermittel seien nicht zweckentsprechend verwendet

worden ist durch nichts belegt. Eine amtliche Statistik, die zwischen

allgemeinen Intensivbetten und Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit

unterscheidet, hat es faktisch erst ab dem 15. April gegeben.

Die Pflicht zur Meldung der einsatzfähigen Intensivbetten an das Register der

Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI) gilt

dagegen erst seit dem 16. April. Hier liegen somit Erfassungsdisparitäten vor.

Die Rückmeldungen aus den Ländern zeigen, dass es zum Meldezeitpunkt

Differenzen zwischen bei der DIVI und bei den Ländern gemeldeten Intensivbetten

gab. Zudem ist zwischen den mit der Förderung verfolgten Kapazitätsvorhaltungen

und der aktiv mit Personalausstattung gebrauchten Intensivplätzen zu

unterscheiden. Die Tatsache, dass über die Freihaltestrategie zu jedem

Zeitpunkt ausreichend Intensivbetten verfügbar waren, hat ermöglicht, neu

geschaffene Kapazitäten nicht zu aktivieren. Gleichwohl war der

Kapazitätsaufbauauftrag von den Krankenhäusern erfüllt worden. Dazu gehört die

Ausstattung der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten.

Verzerrungen in den statistischen Erhebungen des Ausgangsbestands, insbesondere

hinsichtlich der technischen Ausstattung, sind somit eine wesentliche

Erklärung. Auch sind viele Beatmungsgeräte zwar bestellt und bezahlt, aber noch

nicht geliefert, so dass sie im DIVI-Register noch nicht gemeldet werden

konnten.

Um die Auszahlungen zu klären, hat das BMG die Länder bis zum 10. Juli zur

Stellungnahme aufgefordert. Bevor diese Ergebnisse nicht vorliegen, gibt es

keinen Anlass zu Spekulationen.“

Quelle: Pressemitteilung, 17.07.2020