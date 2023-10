Grüner Ortsverband ist für eine durchdachte und tragfähige Neuordnung der Krankenhauslandschaft im Saarland (Pressemitteilung).

Stellungnahme des Stadtverbandes Wadern von Bündnis 90/Die Grünen zur aktuellen Diskussion über die Nordsaarland-Klinik. Für die Waderner Grünen ist in der Ausrichtung des Krankenhauswesens im Saarland ein entschiedenes Umdenken dringend angesagt. Nie in den letzten Jahrzehnten war der Zeitpunkt günstiger, sich von halben Lösungen zu

verabschieden und eine durchdachte und tragfähige Neuordnung der

Krankenhauslandschaft im Saarland durchzusetzen (Große Koalition, ungeahnt

reichlich sprudelnde Zuschüsse, drohende weitere Krankenhausschließungen,

Scheitern der Abrechnung nach Fallpauschalen). Dazu gehört zwingend der Bau

eines Akutkrankenhauses der Grundversorgung mit einigen gefragten

Fachabteilungen und einem großzügigen stationären Angebot. Durch die unerwartet

schnelle Schließung der Bereiche Innere Medizin und Intensivbetten im

Krankenhauses Losheim wird die riesige Lücke in der medizinischen Versorgung

der Menschen im Nordsaarland noch bedrohlicher. Und die Waderner Grünen legen

sich auch definitiv auf einen Standort für die neue und erweiterte

Notfallklinik fest. Denn ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass nur das

Mittelzentrum Wadern dafür in Betracht kommt. Ohne Zweifel könnte sie dort

wirtschaftlich bestehen, wenn sie mit zwei oder drei Spezialfachgebieten

ausgestattet werden würde, wenn es eine tiefgreifende Änderung der

Krankenhausfinanzierung durch die Landesregierung gäbe, wenn die Bundespolitik

sich von der unethischen Praxis des reinen Profitgebahrens durch das System der

Fallpauschalen verabschieden würde. Von einer derart abgesicherten Nordsaarland

Klinik in Wadern würde der gesamte Hochwaldraum profitieren. Zudem könnte

Wadern Teil eines trägerübergreifenden Verbundklinikums Saar werden, wie es die

Gewerkschaft Verdi bereits vor einigen Jahren angedacht hat.

Nach dem jetzigen Stand der Information scheint ein Kombimodel der Träger SHG

(Merzig) und Knappschaft (Püttlingen) die beste denkbare Lösung zu sein, ein

Modell, das auch die Bürgerinitiative favorisiert. Mit diesen regionalen,

anerkannten und zuverlässigen Trägern ließe sich eine nachhaltige Lösung

verwirklichen. Dazu sollte eine intensive Zusammenarbeit mit neuen und besseren

Strukturen der ambulanten Versorgung am Ort stattfinden. Unbedingt sollte auch

das Nachbarland Rheinland-Pfalz mit seinem grenznahen Krankenhaus in Hermeskeil

in die Strukturreform mit einbezogen werden

Die Grünen erinnern die beiden Regierungsparteien an ihren Koalitionsvertrag

von 2017, in dem sie garantierten, „die Gleichwertigkeit Lebensverhältnisse“ im

ganzen Land wahren zu wollen. Ebenso versprachen sie eine „wohnortnahe und

quantitativ hochwertige Krankenhausversorgung“.

Für die Waderner Grünen kann das Krankenhaus in Lebach diese Versorgung für die

Region zwischen Merzig und St. Wendel nicht leisten. Auch ein größeres

Medizinisches Versorgungszentrum vermag das nicht. Deshalb appellieren wir an

die Landesregierung, das schmale Zeitfenster zu nutzen und sich gegen die

Strippenzieher auf verschiedenen politischen Ebenen durchzusetzen und mit

Vernunft und Verantwortung für eine zukunftsweisende Neustrukturierung der

saarländischen Krankenhauslandschaft zu entscheiden. Dazu braucht es Mumm und

Rückgrat. Hoffentlich gibt es von beidem genug in Saarbrücken.

Quelle: Pressemitteilung, 14.09.2020