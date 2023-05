Krankenhausreform: Jahrzehntelange Fehlentwicklung stoppen

Kein "Weiter so" bei der Krankenhausversorgung (Sozialverband Deutschland).

Wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute mit den Ländern über die weitere Ausgestaltung der Krankenhausreform diskutiert, liegt für dieses vertraulichen Kamingespräch die Latte ziemlich hoch. Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier hat darum klare Erwartungen an alle Akteure:

„Seit Jahren beherrschen Ökonomisierung und Privatisierung diesen sensiblen Bereich unserer Daseinsvorsorge. Bei der stationären Gesundheitsversorgung sorgt das mengen- und leistungsorientierte System zur

Finanzierung der Krankenhäuser für eine dramatische Schieflage. Diese

jahrzehntelange Fehlentwicklung muss dringend gestoppt werden. Deutschland

braucht darum eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung, bei der

die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen.“

SoVD-Vizepräsidentin Ursula Engelen-Kefer ordnet ein: „Die Empfehlungen der

Regierungskommission haben wichtige Impulse in die Reformdiskussionen

eingebracht. Die Gesundheitsversorgung muss aus SoVD-Sicht zentrale

Anforderungen erfüllen: Sie muss bedarfsgerecht, qualitativ hochwertig und

wohnortnah sein, sowie flächendeckend zur Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass

die Versorgungsangebote regional sehr unterschiedlich ausfallen – in ländlichen

oder strukturschwacher Gebieten gibt es oft eine Unterversorgung, in

Ballungszentren nicht selten eine Überversorgung. Der SoVD unterstützt

ausdrücklich, in der Krankenhausversorgung die medizinische Versorgung wieder

in den Vordergrund zu stellen. Aber eine zukunftsfähige Versorgung wird nicht

allein durch reine Umverteilung der Mittel gelingen.“

Michaela Engelmeier legt hier noch nach. „Die schlichte Forderung nach

zusätzlichem Geld empfinden wir als zynisch. Denn die Länder kommen schon seit

Jahren ihrer Finanzierungsverantwortung bei den Investitionskosten nicht

ausreichend nach. Aktien- und Kapitalgesellschaften verwenden

Versichertengelder dafür, Renditen zu maximieren, anstatt sie zur

Gesundheitsversorgung einzusetzen. Wir finden, der deutsche Krankenhausmarkt

hat viel zu lange Kapitalmarktanlegern interessante Investmentmöglichkeiten

geboten, unser Gesundheitswesen ist so zunehmend zu deren Spielball geworden.

Wir dürfen hier keine weitere Zeit zu verlieren und appellieren darum an Bund

und Länder, zusammen statt gegeneinander arbeiten - für eine bedarfsgerechte,

zukunftsfähige und funktionierende Krankenhausversorgung auf dem Land und in

der Stadt“, so die SoVD-Vorstandsvorsitzende.

Quelle: Sozialverband Deutschland, 23.05.2023