Krankenhauszukunftsfonds (Bundesamt f. Soziale Sicherung).

Die Patientenversorgung in Krankenhäusern spielt für eine qualitativ hochwertige und moderne Gesundheitsversorgung eine große Rolle. Die Corona-Pandemie macht deutlich, dass in den letzten Jahren zu wenig in die Digitalisierung und in eine moderne technische Ausstattung der Krankenhäuser investiert wurde. Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz sollen notwendige Investitionen gefördert

werden. Das Fördervolumen des Bundes beträgt 3 Mrd. Euro, das der

Länder insgesamt 1,3 Mrd. Euro. Das Bundesamt für Soziale Sicherung

(BAS) wird als neue Aufgabe nach § 14a Krankenhausfinanzierungsgesetz

(KHG) Mittel für eine modernere und bessere investive Ausstattung der

Krankenhäuser bewilligen.

[...]

Quelle:Bundesamt f. Soziale Sicherung, 23.09.2020