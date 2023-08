Land Rheinland-Pfalz investiert erneut nicht genug finanzielle Mittel in seine Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Das Land Rheinland-Pfalz investiert erneut nicht genug finanzielle Mittel in

seine Krankenhäuser. Darauf weisen die Krankenkassen und deren Verbände in

Rheinland-Pfalz einmal mehr hin. Für 2020 plant das Land insgesamt 120,2

Millionen Euro und damit im Vergleich zum Vorjahr keine Erhöhung der

Investitionsmittel für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz (zusammengesetzt aus

der Einzelförderung von 66 Millionen Euro und der Pauschalförderung von rund

54,2 Millionen Euro).

Geldmangel trotz Milliardenüberschuss

Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), das für die

Kalkulation der Fallpauschalen in den Krankenhäusern zuständig ist, hat einen

bundesdurchschnittlichen Wert von rund 340 Euro Investitionsbedarf je

Krankenhausfall berechnet. Nach dieser Rechnung würden in Rheinland-Pfalz

Investitionsmittel in Höhe von rund 330 Millionen Euro pro Jahr benötigt. Damit

bleibt die Förderung des Landes überdeutlich hinter dem tatsächlichen Bedarf

der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz zurück. Vor dem Hintergrund des

Haushaltsüberschusses im Jahr 2019 von über einer Milliarde Euro steht das Geld

für diese Maßnahmen aber grundsätzlich zur Verfügung. Umso unverständlicher ist

es, dass die Landesregierung ihren Investitionsverpflichtungen weiterhin nicht

nachkommt.

Grundsätzlich hat der Gesetzgeber die Finanzierung der Krankenhäuser auf zwei

Säulen gestellt: Investitionen sind Ländersache, Betriebskosten haben die

Krankenkassen zu finanzieren. Die ungenügenden Investitionen des Landes zwingen

die Kliniken jedoch dazu, das von den Krankenkassen erhaltene Geld auch für

notwendige Investitionen, zum Beispiel für Geräte mit neuen digitalen

Standards, auszugeben. Dabei ist dieses Geld eigentlich ausschließlich für die

Deckung der Betriebskosten vorgesehen. Diese Subventionierung ist vom

Gesetzgeber so nicht vorgesehen.

Weiterentwicklung der Klinikstrukturen

Neben der benötigten weiteren Erhöhung der Investitionsmittel durch das Land

müssen dringend auch die Strukturen in der Krankenhauslandschaft an die

Herausforderungen der Zukunft angepasst werden. Denn Krankenhausförderung ist

gleichzeitig auch Infrastrukturpolitik. Die Krankenkassen und ihre Verbände

begrüßen daher ausdrücklich die vom Gesundheitsministerium initiierten

Gespräche mit allen Beteiligten zur Weiterentwicklung und Anpassung der

stationären Strukturen im Land.

Die rheinland-pfälzischen Krankenkassenverbände appellieren eindringlich an die

Landesregierung, einerseits die Investitionen für die Krankenhäuser stark zu

erhöhen, andererseits die notwendigen Strukturreformen in der

rheinland-pfälzischen Krankenhauslandschaft nun konsequent weiter

voranzutreiben. Die Krankenhäuser im Land leisten einen erheblichen Beitrag bei

der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Diese Bedeutung sollte sich in

der verantwortungsvollen Unterstützung durch das Land widerspiegeln.

Quelle: Pressemitteilung, 06.03.2020