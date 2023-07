Landesregierung fördert Neubau der Zentralen Notaufnahme am Caritas-Krankenhaus Saarbrücken (Landesportal Saarland).

Ministerin Monika Bachmann und Staatssekretär Stephan Kolling begleiten Spatenstich der neuen Zentralen Notaufnahme Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die Errichtung der zentralen Notaufnahme hier am CaritasKlinikum St. Theresia als Landesregierung mit über 4,9 Millionen

Euro fördern können“, sagt Gesundheitsministerin Monika Bachmann am Freitag (7.

Februar) beim offiziellen Spatenstich.

Nach einer Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses zur Notfallversorgung

fördert die Landesregierung Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der

Notfallversorgung und dem Bau beziehungsweise der Umstrukturierung von

zentralen Notaufnahmen. Die Notfallversorgung im Saarland ist von zentraler

Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil unseres Gesundheitssystems.

„Die rund um die Uhr stattfindende Notfallversorgung von Patienten mit akuten

Gesundheitsproblemen ist eine grundlegende, unverzichtbare medizinische

Leistung für die Bevölkerung“, so Bachmann. „Das CaritasKlinikum Saarbrücken

ist eines der am stärksten frequentierten Krankenhäuser für Notfälle im

Saarland. Gerade hier müssen wir garantieren, dass die Notaufnahme zukünftig

auf dem neusten Stand ist. Die derzeitigen räumlichen und organisatorischen

Gegebenheiten lassen eine adäquate, zeitgemäße Patientenversorgung kaum mehr

zu“, erklärt Staatssekretär Stephan Kolling.

Um die Aufnahmefähigkeit zu erhöhen, die Abmeldequote spürbar zu senken und die

Qualität in der Notfallversorgung erheblich zu erhöhen, wird ein zentraler

Notaufnahmebereich mit den erforderlichen Möglichkeiten der Diagnostik und

Behandlung benötigt. Die neue Zentrale Notaufnahme wird direkt mit Warte- und

Empfangsbereich von der bestehenden Eingangshalle des Caritas-Klinikums aus

erschlossen. Triageräume, ein Beobachtungsraum sowie erforderliche

Eingriffsräume liegen in unmittelbarer Nähe. Weitere angrenzende Funktionsräume

(Personalraum, WC, Entsorgung, Arbeitsraum, Lager) sollen den betrieblichen

Ablauf unterstützen.

Weiterhin sieht der aktuelle Investitionsplan die Förderung von Maßnahmen zur

Verbesserung des Brandschutzes sowie den Umbau der Krankenhausapotheke zur

Herstellung von medizinischen Subtanzen am hiesigen Klinikum mit jeweils einer

halben Million Euro vor. Damit stehen insgesamt 5,9 Millionen Euro an

Fördergeldern zur Verfügung. Auch in den zukünftigen Investitionsplänen sollen

weitere Förderungen des Landes vorgesehen werden.

Quelle: Landesportal Saarland, 10.02.2020