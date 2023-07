Lungenmediziner mit eigenen Vorschlägen zur Krankenhausreform

Thoraxchirurgen und Pneumologen mit eigenen Ergänzungs- und Konzeptvorschlägen für eine Krankenhausreform (Stellungnahme, PDF, 212 kB).

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an Krankheiten der Lunge und der Atmungsorgane. Deshalb haben die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) sowie die Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT) jetzt eine gemeinsame Stellungnahme samt eigener Konzeptvorschläge zur

zukünftigen Krankenhausversorgung vorgelegt. 15. Februar 2023 „Wenn die Regierungskommission und mit ihr die Bundesregierung aktuell über ein neues Konzept für die

Krankenhausversorgung berät, müssen die Belange großer Patientengruppen wie der

von Lungenerkrankten besser miteinbezogen werden – und zwar

klinikübergreifend“, sagt DGP-Präsident Professor Torsten Bauer (Foto links).

Rund 16 Millionen Betroffene mit Lungenerkrankungen wurden zuletzt erfasst, die

Corona-Zahlen noch nicht mit einbezogen. Aktuelle Erhebungen weisen bei vielen

Diagnosen zudem eine erhöhte Sterblichkeit der Patientinnen und Patienten aus –

bei Lungenkrebs ist diese um das Neunfache erhöht, bei einer Lungenentzündung

um das Fünffache. Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft

erwarten Experten, dass sich die Situation weiter verschärft. „Im Sinne der zu

behandelnden Menschen brauchen wir noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung

von Klinik-Leveln und Leistungsgruppen, auch einzelne Kriterien zur

Klinikfinanzierung sollten weiter präzisiert werden“, schlägt DGT-Präsidentin

Dr. Katrin Welcker (Foto) vor.

„Wir unterstützen die Arbeit der Regierungskommission für eine moderne und

bedarfsgerechte Krankenhausversorgung und empfinden viele Vorschläge als

richtig. Es ist gut, dass die großen Probleme des Krankenhauswesens endlich

angepackt werden. Bei der weiteren spezifischen Ausgestaltung bieten wir gerne

unsere Hilfe an und wollen mit den Vertretern der Regierungskommission ins

Gespräch kommen“, erklärt Professor Winfried Randerath (Foto rechts),

DGP-Generalsekretär sowie Sprecher der gemeinsamen Taskforce Qualität und

Wirtschaftlichkeit, in der Pneumologen sowie Thoraxchirurgen zusammenarbeiten.

Die 27-köpfige Fachgruppe hat sich die dritte Stellungnahme und Empfehlung der

Regierungskommission – mit Schwerpunkt auf die grundlegende Reform der

Krankenhausvergütung – genauer angeschaut. Schwachstellen haben die Experten

vor allem identifiziert bei: der zukünftigen Organisation von leistungsfähigen

pneumologischen Fachkliniken, der Beschreibung neuer Leistungsgruppen für

komplexe Erkrankungen und der Einführung von Vorhaltepauschalen zum

Sicherstellen der Krankenhausleistungen. Darüber hinaus machen die beiden

Fachgesellschaften Ergänzungsvorschläge zur Einführung neuer Krankenhaus-Level,

zum DRG-System und der Ambulantisierung, zum Personalmangel und zu einer

möglichen Anpassung des Medizinischen Dienstes, der als medizinischer und

pflegefachlicher Begutachtungs- und Beratungsdienst nach DGP-Meinung noch

unabhängiger sein sollte als bisher.

Gefordert: Mitsprache für die Länder, Systematik bei Leistungsgruppen

Die DGP und DGT begrüßen die gesonderte Berücksichtigung der somatischen

Fachkliniken in den Empfehlungen der Regierungskommission ausdrücklich. „In den

vergangenen Jahrzehnten hat sich für die Versorgung der Patienten mit

Lungenerkrankungen ein Netz qualitativ hochentwickelter, leistungsfähiger,

kosteneffizienter und wissenschaftlich aktiver Fachkliniken herausgebildet“,

sagt Randerath. Das gelte auch für andere medizinische Fachgebiete, in denen

Fachkliniken eine besondere Rolle spielen. Daher lehnen die beiden

Fachgesellschaften die generelle Empfehlung ab, nach der die Fachkliniken

zukünftig baulich und inhaltlich in andere Kliniken der neu zu schaffenden

Levels II und III – also regionale oder überregionale Krankenhäuser – zu

integrieren sind. Stattdessen sollten die Bundesländer individuell festlegen,

ob eine Integration im Einzelfall sinnvoll oder aber nachteilig ist. Die DGP

und DGT stellen klar: Große Lungenfachkliniken betreuen Patientinnen und

Patienten des gesamten Spektrums von Infektiologie, Onkologie, Erkrankungen des

Lungengewebes, Atemwegen und Atmungsregulation bis hin zur Intensivmedizin des

Fachgebietes einschließlich der Notfallversorgung. „Dieses breite Spektrum hat

die Leistungsfähigkeit und den wesentlichen Beitrag der pneumologischen

Fachkliniken zum Gesundheitswesen gerade in der Pandemie sehr deutlich

gezeigt“, sagt Randerath. „Mit ihrer besonderen Expertise tragen

Lungenfachkliniken und Fachabteilungen zur telemedizinischen Versorgung und

Kommunikation mit Kliniken aller Levels bei.“

Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin und die Deutsche

Gesellschaft für Thoraxchirurgie beschreiben zudem, welche Voraussetzungen die

einzelnen Leistungsgruppen für komplexere Erkrankungen auf der Ebene der Länder

erfüllen sollten. „Die von der Regierungskommission vorgeschlagenen

Leistungsgruppen lassen bisher keine hinreichende Systematik erkennen. Für

manche Fachbereiche wird eine sehr kleinteilige Differenzierung vorgeschlagen,

die in anderen Fachgebieten wie der Pneumologie völlig fehlt“, sagt Randerath.

Zu den Vorhaltepauschalen sagt er: „Bei den Landesbehörden für Gesundheit muss

auch in Zukunft die volle Führungskompetenz bleiben, um eigenständig über

Versorgungsstrukturen und damit über die Zuweisung der Vorhaltepauschalen

entscheiden zu können. Mehr noch: Auch hinsichtlich der neuen

Leistungsgruppen-Gestaltung und der regionalen Krankenhausplanung muss die

Hoheit bei den Ländern liegen.“

Neue Krankenhaus-Level: Wettbewerb um Leistungsgruppen –

Standortzusammenlegungen müssen ausreichend finanziert werden

Kritik üben die Experten der DGP und DGT auch an der Ausgestaltung des

vorgeschlagenen Modells der drei Krankenhaus-Level, das zwischen Krankenhäusern

der lokalen Grundversorgung, regionalen Krankenhäusern der Regel- und

Schwerpunktversorgung sowie überregionalen Krankenhäusern der Maximalversorgung

unterscheidet. Im vorgeschlagenen Modell komme es zu einem Wettbewerb der

Kliniken um Levels und Leistungsgruppen. „Gerade an das Level II der regionalen

Versorger werden sehr hohe Bedingungen gestellt, die keine Flexibilität bei der

individuellen Ausgestaltung erkennen lassen. Warum soll jedes dieser Häuser die

gleichen Leistungsgruppen und Abteilungen vorhalten? Mehrere Krankenhäuser an

einem Standort zusammenzuführen, kann sich positiv auf die Qualität und die

Personal- und Technikproblem auswirken, erfordert aber Investitionen in

Millionenhöhe. Mittelfristig muss die gewünschte Reduktion der

Krankenhausstandorte somit ausreichend finanziell durch den Strukturfonds

abgesichert sein“, bekräftigt DGP-Präsident Torsten Bauer.

Zukunft: Mehr Studienplätze, Programme für Zuwanderer, Leihunternehmertum

entgegenwirken

Auch zum Aspekt des Personalmangels in den Kliniken äußert sich die

Fachgesellschaft: „Anders als die Regierungskommission, erkennen wir einen

absoluten Mangel, der nur zum kleineren Teil auf eine zu hohe Zahl von

Krankenhäusern zurückzuführen ist“, sagt DGP-Präsident Bauer. „Deshalb müssen

wir deutschlandweit mehr Studien- und Ausbildungsplätze anbieten – womit auch

eine Aufstockung des Lehrpersonals einhergehen muss. Zudem brauchen wir

professionelle Anwerbe- und Qualifizierungsprogramme für Zuwanderer aus

Gesundheitsberufen oder solche, die sich darin ausbilden lassen wollen“, so der

Mediziner. „Politik, Berufsverbände, Kostenträger und Krankenhäuser müssen

jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz Krankenhaus für Ärztinnen

und Ärzte wieder attraktiv gestaltet wird.“ Die DGP stellt klar: Dem System der

Leihunternehmen ist durch gesetzliche Maßnahmen – zum Beispiel die Begrenzung

der Vergütung oder die Pflicht zu Nacht-, Wochenend-, Feiertagsdiensten –

entgegenzutreten, die die Benachteiligung des festangestellten Personals

aufheben. „Wenn die einberufene Regierungskommission ihre Empfehlungen um die

relevanten Punkte der pneumologischen Fachkliniken ergänzt, wird nicht nur die

bedarfsgerechte Krankenhausversorgung gestärkt – in erster Linie wird den

vielen Patientinnen und Patienten mit akuten Lungenproblemen geholfen“, sagt

DGP-Präsident Torsten Bauer

Quelle: Presseinformation, 15.02.2023