Marburger Bund: Neuordnung der Notfallversorgung dringend geboten

Marburger Bund drängt auf die im Koalitionsvertrag angekündigte umfassende Reform der Notfallversorgung (Pressenachricht).

Die 139. Hauptversammlung des Marburger Bundes appelliert an die Regierungsfraktionen, auf Grundlage eines neuen Gesetzentwurfes mit den Beteiligten in der Ärzteschaft in eine Diskussion über die Herausforderungen der Notfallversorgung einzutreten. Im Koalitionsvertrag ist eine umfassende Reform der

Notfallversorgung angekündigt. 139. Hauptversammlung des MB: Neuordnung der Notfallversorgung dringend geboten

„Entscheidend wird es sein, in Zeiten des bereits bestehenden Fachkräftemangels

und des zunehmenden Ausscheidens der geburtenstarken Jahrgänge aus dem

Berufsleben unnötige Doppelkontakte der Notfallpatienten zu vermeiden“, heißt

es in einem Beschluss der Delegierten des größten deutschen Ärzteverbandes. Der

Marburger Bund hält eine Neuordnung der Notfallversorgung für dringend geboten

und hat dazu Lösungsvorschläge vorgelegt, die er gemeinsam mit der Deutsche

Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) vor dem

Hintergrund der weiteren Entwicklungen aktualisiert hat.

Bei der ebenfalls vorgesehenen Strukturreform im Krankenhausbereich fordert der

Marburger Bund, Finanzierung und Planung gleichermaßen anzugehen. Bund und

Länder müssten ihre Aufgaben in der Daseinsvorsorge durch eine aktive

Krankenhausplanung und eine darauf ausgerichtete Neustrukturierung der

Finanzierung wahrnehmen. Dabei kommen der Strukturqualität und

Personalausstattung eine zentrale Rolle zu.

Quelle: Pressenachricht, 21.05.2022