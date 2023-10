Ministerin fordert Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser durch Ganzjahresausgleich auch für das Jahr 2021 (Pressemitteilung).

Die Corona-Pandemie macht den Krankenhäusern auch in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Viele Betten stehen weiter leer und die Krankenhäuser verzeichnen hohe Verluste. Allein in Rheinland-Pfalz sind seit dem 18. November 2020 auf Basis der Datenmeldungen der anspruchsberechtigten Krankenhäuser bislang bereits über 146 Mio. Euro als Abschlagszahlungen ausgezahlt worden.

Das zeigt, wie dringend wir weiterhin ein Ausgleichszahlungsverfahren brauchen,

um die wirtschaftliche Stabilität, Leistungsfähigkeit und Liquidität der

Krankenhäuser und damit auch der Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten“,

sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler anlässlich eines

Austausches mit Vertreterinnen und Vertretern des Verbandes der leitenden

Krankenhausärzte Deutschlands e.V. und dem Marburger Bund.

Die Gesundheitsministerin begrüßte ausdrücklich die Verlängerung des

Ausgleichszahlungsverfahrens über Ende Februar hinaus vorerst bis zum 11. April

2021. „Insbesondere Rheinland-Pfalz hat sich mehrfach und bei den

verschiedensten Gelegenheiten nicht nur für die Verlängerung des

Ausgleichszahlungsverfahrens eingesetzt, sondern zugleich auch immer wieder für

einen Ganzjahresausgleich auch für das Jahr 2021“, erklärte sie. „Unsere

Forderungen wurden zuletzt auch durch den Expertenbeirat gem. § 24 KHG

gestützt. Dieser empfiehlt in seiner Stellungnahme vom 24. Februar 2021 neben

der Verlängerung der Ausgleichszahlungen den Ganzjahresausgleich für 2021“, so

Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler.

Bätzing-Lichtenthäler begrüßte auch, dass die prekäre finanzielle Situation der

Krankenhäuser erneut Eingang in die Ministerpräsidentenkonferenz gefunden habe.

Diese hat sich in der gestrigen Sitzung darauf verständigt, dem

Bundesgesundheitsministerium aufzugeben, auch für das Jahr 2021 eine Regelung

zu treffen, die Krankenhäuser einen angemessenen Ausgleich von Erlösrückgängen

im Vergleich zum Jahr 2019 ermöglicht. „Ich begrüße sehr, dass die Bundesebene

nunmehr der Forderung aus Rheinland-Pfalz nachgekommen ist und die so dringend

benötigte finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser durch einen

Ganzjahresausgleich 2021 nun umgesetzt wird“, so die Ministerin.

Hintergrund

Für das Jahr 2020 war neben den Ausgleichszahlungen auch ein

Ganzjahresausgleich für die Krankenhäuser gesetzlich geregelt, um die

wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie zu kompensieren. Im

Rahmen des ersten Ausgleichszahlungsverfahrens bis September 2020 hatten alle

Krankenhäuser die Möglichkeit, Ausgleichszahlungen zu erhalten. In dem seit

November 2020 geltenden, mittlerweile modifizierten Verfahren ist die

Anspruchsberechtigung an verschiedene Voraussetzungen geknüpft, mit der Folge,

dass nicht mehr alle Krankenhäuser einen Ausgleich erhalten können. Zur

wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser hatte Rheinland-Pfalz auch für das

Jahr 2021 die Möglichkeit eines Ganzjahresausgleichs gefordert.

Quelle: Pressemitteilung, 04.03.2021