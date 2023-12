Mitgliederversammlung bestätigt Leitung der Berliner Krankenhausgesellschaft

Vorstandsvorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft bestätigt (Berliner Krankenhausgesellschaft).

Mitgliederversammlung der Berliner Krankenhausgesellschaft hat am 7. Dezember 2023 Brit Ismer, kaufmännische Direktorin des Jüdischen Krankenhaus, für eine weitere Amtszeit von drei Jahren als Vorstandsvorsitzende bestätigt. Brit Ismer ist seit 2009 Vorsitzende des Vorstands und somit schon mehrfach wiedergewählt worden. Zum Stellvertretenden Vorsitzenden wiedergewählt wurde Dr. Johannes Danckert, Vorsitzender der Geschäftsführung & Geschäftsführung Klinikmanagement Vivantes. Er hat das Amt seit dem Jahr 2022 inne.

Die einstimmigen Voten der Mitgliederversammlung zeigen das hohe Maß an Kollegialität und Einigkeit innerhalb der in der BKG organisierten Träger. Die Krankenhauslandschaft steht auch in Berlin vor großen Herausforderungen. Angesichts der Notwendigkeit der wirtschaftlichen Sicherung für die Krankenhausversorgung und eines geordneten Strukturwandels im Rahmen der bevorstehenden Krankenhausreform betonen Brit Ismer und Johannes Danckert die Wichtigkeit des gemeinsamen Engagements.

Brit Ismer: „Für das erneut entgegengebrachte Vertrauen danke ich der Mitgliederversammlung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Johannes Danckert den Vorsitz der BKG auch in der kommenden Amtsperiode, die große Herausforderungen für die Krankenhausträger und die Gesundheitsversorgung in Berlin bereithält, wahrzunehmen. Die trägerübergreifende, lösungsorientierte und wertschätzende Zusammenarbeit werden wir fortsetzen.“

Johannes Danckert: „Auch ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir erneut entgegengebracht wurde. In den bevorstehenden Umbrüchen kommt es darauf an, dass alle Krankenhausträger in der BKG zusammenhalten und zusammenarbeiten.“

Quelle: Berliner Krankenhausgesellschaft, 07.12.2023