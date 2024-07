NRW-Krankenhäuser begrüßen klares Votum für moderne Daseinsvorsorge

Krankenhausgesellschaft: NRW-Koalitionsvertrag enthält verbindliche Zusagen (Medienaussendung).

Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW) begrüßt die eindeutigen Aussagen im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zu den wichtigen Herausforderungen für die NRW-Kliniken. „Das klare Bekenntnis zur neuen Krankenhausplanung und ebenso zur

Zukunftsaufgabe Klimaschutz sind ein wertvolles Signal der beiden neuen Bündnispartner an die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser. Wir sind froh, dass CDU und Grüne nun

die Umsetzung des Krankenhausplans mit Nachdruck angehen werden“, sagte

KGNW-Präsident Ingo Morell in einer ersten Reaktion. „Die NRW-Kliniken sind

deshalb zuversichtlich, dass diese große inhaltliche Verbindlichkeit sich auch

in der konkreten finanziellen Gestaltung fortsetzt.“

In ihrem Kapitel zu Gesundheit und Pflege haben CDU und Grüne „erhebliche

finanzielle Anstrengungen“ angekündigt, um eine moderne und wohnortnahe

Daseinsvorsorge in den Krankenhäusern sicherzustellen. Dazu soll auch die

engere Verknüpfung von ambulanter und stationärer Versorgung gehören. Ebenso

haben beide Parteien in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, mit einem

Krankenhaus-Klimaschutzfonds den NRW-Kliniken den Weg zum klimaneutralen

Betrieb zu ebnen. Bestehende rechtliche Hemmnisse sollen ausgeräumt werden.

Zudem wollen beide Parteien die Krankenhäuser bei der Digitalisierung

unterstützen und das Virtuelle Krankenhaus NRW ausbauen.

KGNW-Präsident Ingo Morell betonte: „Die künftigen Regierungspartner senden mit

ihrem Vertrag ein wertvolles Signal der Verlässlichkeit, weil sie ihre Aussagen

und Zusagen vor der Wahl nun in konkrete Politik umsetzen. Die

NRW-Krankenhäuser werden CDU und Grüne beim Wort nehmen. Denn gerade jetzt, wo

die Kliniken nicht nur unverändert mit den Folgen der Corona-Pandemie, sondern

ebenso mit dramatischen Kostensteigerungen durch die Inflation zu kämpfen

haben, brauchen sie starke politische Unterstützung – übrigens auch gegenüber

der Bundesregierung.“

Die Pressemitteilung können Sie hier als PDF downloaden.

Quelle: Medienaussendung, 23.06.2022