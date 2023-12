Positionen der AOK zur Bundestagswahl (AOK Bundesverband).

Die gesetzliche Krankenversicherung hat den Corona-Stresstest bestanden. Gleichzeitig sind in der Pandemie aber auch die großen Herausforderungen im deutschen Gesundheitswesen noch deutlicher zutage getreten. Wie sieht die gesundheitspolitische Bilanz der Großen

Koalition aus? Welche Themen sind in dieser Legislaturperiode auf der Strecke geblieben? Kurz vor der Bundestagswahl wollen wir ein Fazit ziehen, vor allem aber auf die Herausforderungen für die

nächste Regierung schauen: In einem Positionspapier zur Bundestagswahl mit dem

Titel "Neue Nähe" hat der AOK-Bundesverband seine wichtigsten Forderungen an

die nächste Bundesregierung und die zentralen Lehren aus der Pandemie

zusammengefasst. Vorschläge für die dringend notwendige Modernisierung der

Krankenhausstrukturen, konkrete Ideen für eine sektorenunabhängige

Versorgungsplanung, das Konzept einer Pflegereform, die ihren Namen wirklich

verdient hat, oder die Stabilisierung der Finanzen - das sind nur einige der

Themen.

