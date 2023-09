Prämie ist Zeichen der Wertschätzung für die Pflege und zeigt die breite Beteiligung der Krankenhäuser zur Bewältigung der Pandemie (DKG).

Rund 1.000 Krankenhäuser erhalten Mittel aus der sogenannten Corona-Prämie, die an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschüttet werden. Damit wird die besondere Belastung im vergangenen Jahr der Mitarbeitenden in den COVID-versorgenden Kliniken gewürdigt. Insgesamt werden 450 Millionen Euro auf

die Kliniken verteilt. Bis zu 6,8 Millionen Euro erhalten einzelne Kliniken,

immer abhängig davon wie viele COVID-Patienten im vergangenen Jahr am

jeweiligen Standort behandelt worden sind. Grundsätzlichen Anspruch auf eine

Prämie als Sonderleistung haben Kliniken gemäß der gesetzlichen Vorgabe dann,

wenn sie im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 durch die

Behandlung von mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und Patienten

besonders belastet waren.

„Die Pflege hat sich diese Corona-Prämie 2.0 verdient. Die Prämie ist auch ein

Zeichen des Staates, der Gesellschaft, dass man die geleistete Arbeit in der

Pandemie würdigt und wertschätzt. Und diese Anerkennung zeigt sich auch in

finanzieller Wertschätzung“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen

Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gaß.

Zugleich belegt auch die große Anzahl der anspruchsberechtigten Kliniken wie

flächendeckend die COVID-Versorgung in den deutschen Krankenhäusern geleistet

wurde. „Die immer wieder vorgetragene Behauptung, dass COVID-Versorgung nur in

einigen wenigen Kliniken der Maximalversorgung stattgefunden hat, wird damit

durch das tatsächliche Versorgungsgeschehen eindeutig wiederlegt. Wir konnten

uns über die gesamte Zeit der Pandemie auf die Leistungsfähigkeit der

Krankenhäuser in allen Versorgungsstufen und Regionen verlassen. Das ist ein

starkes Zeichen der Krankenhäuser in diesem Ausnahmezustand“, betonte der

Vorstandsvorsitzende der DKG.

Anspruchsberechtigt sind Krankenhäuser mit weniger als 500 Betten, wenn

mindestens 20 SARS-CoV-2-Fälle bzw. Krankenhäuser mit mehr als 500 Betten und

wenn mindestens 50 SARS-CoV-2-Fälle behandelt wurden. Krankenhäuser, die

bereits auf der Grundlage des § 26a KHG für eine „Corona-Prämie“

anspruchsberechtigt waren, werden bei der Verteilung berücksichtigt, wenn sie

im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. Dezember 2020 die oben genannte Bedingung

erfüllen.

Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) hat am 7. April 2021

die Liste der Krankenhäuser veröffentlicht, die gemäß § 26d KHG Anspruch auf

eine „Corona-Prämie 2.0“ haben. Die Liste enthält auch das Prämienvolumen der

anspruchsberechtigten Krankenhäuser. Die Liste kann barrierefrei auf der

Internetseite des InEK unter folgendem Link abgerufen werden:

Quelle: DKG, 08.04.2021