Reformziele mit NRW-Krankenhausplanung abgleichen

NRW-Krankenhausplanung als Diskussionsgrundlage für bundesweite Krankenhausplanung nutzen (Ärztekammer Nordrhein).

"Aus unserer Sicht gibt es derzeit keine inhaltlichen Argumente dafür, die in NRW angestoßene und in sorgfältiger Analyse und Planung entwickelte Krankenhausreform zu stoppen, so wie es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der SPD-Fraktionschef in NRW, Thomas Kutschaty, am vergangenen

Dienstag gefordert haben", sagte der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, Rudolf Henke, heute bei der Kammerversammlung im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf.

Krankenkassen, Krankenhausgesellschaft, Pflege und Ärztekammern haben im

Einvernehmen und unter Federführung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und

Soziales in Nordrhein-Westfalen einen Paradigmenwechsel in der

Krankenhausplanung eingeleitet. Statt Betten sollen künftig verstärkt

Leistungen geplant werden. Überkapazitäten insbesondere in den Ballungsgebieten

sollen abgebaut, die Spezialisierung bei komplexen medizinischen Leistungen

ausgebaut und zugleich die Grund- und Notfallversorgung auch auf dem Land

gesichert werden.

Diese Ziele, so die Kammerversammlung, seien durchaus kompatibel zu den von der

Regierungskommission vorgestellten Zielen einer bundesweiten Krankenhausreform.

Selbst Mitglieder der von Lauterbach eingesetzten Krankenhauskommission hätten

die NRW-Krankenhausplanung als gute Diskussionsgrundlage für die weiteren

Reformschritte im Bund gewertet.

"Eine bundesweite Reform, die jetzt nicht die Flexibilität hat,

unterschiedliche Versorgungsbedarfe der Länder zu berücksichtigen, wird keine

qualitativen Verbesserungen in der Krankenhausversorgung bewirken", so Henke in

Düsseldorf. "Im Gegenteil: sie verhindert, dass die Länder mit ausreichend

Spielraum ihre grundgesetzlich zugeordnete Aufgabe der Krankenhausplanung

effektiv wahrnehmen können."

Die nordrheinische Ärzteschaft erwartet vom Bundesgesundheitsminister, im

Reformprozess mit den Ländern gemeinsame Wege zu finden, um eine qualitativ

hochstehende Krankenhausversorgung auch zukünftig sicherzustellen.

Quelle: Ärztekammer Nordrhein, 11.03.2023