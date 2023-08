Rheinland-Pfalz fördert Krankenhäuser mit mehr als 120 Millionen Euro (Pressemitteilung).

In diesem Jahr erhalten die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Krankenhausinvestitionsprogrammes 66 Millionen Euro für bauliche Investitionen. Das diesjährige Krankenhausinvestitionsprogramm verteilt sich auf 27 Krankenhausstandorte und Tageskliniken im Land. Insgesamt enthält es 28

Einzelmaßnahmen, von denen für 26 in diesem Jahr erstmalig Fördermittel

bewilligt werden können. Bei den übrigen zwei Maßnahmen sind bereits in

vergangenen Förderperioden erste Bewilligungen erteilt worden.

Der größte Teil der Fördermittel wird im Rahmen des

Krankenhausinvestitionsprogramms in diesem Jahr für den Neubau sowie die

Erweiterung und Modernisierung von OP-Abteilungen bereitgestellt. Dazu

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Das Ministerium legt

größten Wert darauf, dass gerade die OP-Abteilungen in den Krankenhäusern den

neuesten baulichen und hygienischen Anforderungen entsprechen und investiert in

diesem Bereich knapp 17 Millionen Euro.“ Fünf Krankenhäuser erhalten

Fördermittel für OP-Abteilungen: Fünf Millionen Euro sind jeweils für das St.

Nikolaus-Stiftshospital in Andernach und für das Marienhaus Klinikum Bitburg

vorgesehen, vier Millionen Euro für das St. Joseph-Krankenhaus Prüm. Weitere

Mittel wurden für die OP-Abteilung des Franziskus-Krankenhauses Linz und für

den Kreißsaal-OP des Elisabeth-Krankenhauses Neuwied eingeplant.

Ein weiterer großer Förderschwerpunkt sind wieder die Pflegebereiche. Rund 15

Millionen Euro stehen für die Erweiterung und Modernisierung der Bettenhäuser

zur Verfügung. Vorrangig sollen Räumlichkeiten für Bettenzimmer mit geringer

Bettenzahl geschaffen werden. Ziel ist es auch, alle Bettenzimmer mit

Nasszellen, bestehend aus WC, Waschbecken und Dusche, auszustatten. „Mit den

Investitionen in die Bettenstationen kann sowohl die pflegerische Betreuung der

Patientinnen und Patienten als auch die Arbeitssituation für das Pflegepersonal

deutlich verbessert werden“, so die Ministerin. Fünf Millionen Euro sind für

das Klinikum Ludwigshafen und vier Millionen Euro für die Intensivstation am

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier vorgesehen. Weitere Mittel sind

insbesondere für die Pflegebereiche in der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey, die

Intensivstation am Nardini-Klinikum Zweibrücken, die Pflegebereiche im St.

Vincenz Krankenhaus Diez und im Heilig-Geist-Hospital in Bingen eingeplant.

Ein dritter Schwerpunkt der Landesförderung 2020 ist die Förderung weiterer

Funktionsbereiche, wie Radiologien und Endoskopien. „Für die Versorgung der

Patientinnen und Patienten sind die Funktionsbereiche sehr bedeutend. Hier ist

es wichtig, dass wir auch den medizinisch-technischen Fortschritt

berücksichtigen“, so die Ministerin. Für die Funktionsbereiche werden mehr als

6 Mio. € bereitgestellt. Drei Millionen Euro für die Radiologie am

Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern und 2 Mio. € für das Klinikum Idar-Oberstein.

Weitere Funktionsbereiche werden insbesondere an den Krankenhausstandorten

Mayen und Boppard gefördert.

Die Psychiatrie stellt ebenfalls erneut einen Förderschwerpunkt dar. Hier geht

es vor allem um den weiteren Ausbau des stationären und des teilstationären

psychiatrischen Angebots. Das Land stellt dafür knapp 6 Millionen Euro bereit,

davon sind jeweils zwei Millionen Euro für den Erweiterungsbau an der

Stadtklinik Frankenthal und die Erweiterung der psychiatrischen Tagesklinik in

Dernbach vorgesehen. Weitere Mittel sind für die Erweiterung des

Pfalzklinikums am Standort Rockenhausen und die Verbesserung des

tagesklinischen Angebotes in Mainz eingeplant.

Größere Förderbeträge fließen zudem in die Zusammenführung und Umstrukturierung

von Krankenhäusern. Die Ministerin nannte beispielhaft das

Gemeinschaftsklinikum Koblenz und wies in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung

von Fusionen hin. „Die Krankenhauslandschaft befindet sich in einem Wandel; es

müssen teilweise neue Wege beschritten werden, um die Krankenhäuser

zukunftsfähig aufzustellen. Ich bin nach wie vor überzeugt, Zusammenschlüsse

von Krankenhäusern sind in vielen Fällen genau der richtige Weg, um eine

nachhaltige medizinische Versorgung zu gewährleisten.“

Auch für die Miete und Erweiterung bzw. Schaffung von Ausbildungsstätten sind

Fördermittel vorgesehen, und zwar in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. €. Damit

werden Ausbildungsstätten über die Fördermöglichkeiten im

Krankenhausstrukturfonds und die pauschalen Fördermittel hinaus gefördert.

„Mir ist es ein Anliegen, die investive Förderung der Ausbildungsstätten

deutlich zu verbessern, um die Krankenhäuser bei der Ausweitung der besetzten

Ausbildungsplätze zu unterstützen. Insbesondere durch den Bau oder die

Erweiterung von Schulgebäuden werden die Ausbildungszahlen in der Krankenpflege

oder Physiotherapie steigen und so dem bestehenden Fachkräfteengpass durch

Ausbildung entgegengewirkt“, so die Ministerin.

Gesamtförderung der Krankenhäuser

Zusätzlich zum Krankenhausinvestitionsprogramm über 66 Millionen Euro für

Einzelmaßnahmen stellt das Land in diesem Jahr 54,2 Millionen Euro für die

Pauschalförderung bereit. Die pauschalen Fördermittel werden auf alle

Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz nach einem vorgegebenen Schlüssel, der die

Fallzahlen der Krankenhäuser berücksichtigt, verteilt. Mit diesen Mitteln

finanzieren die Krankenhäuser die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter

wie medizinische Geräte und Betten oder realisieren kleinere Baumaßnahmen.

Ministerin Bätzing-Lichtenthäler ist es ein wichtiges Anliegen, diese Mittel

unbürokratisch zu gewähren. So können die Krankenhäuser in eigener

Verantwortung entscheiden, wofür sie diese Mittel einsetzen.

Inklusive der Finanzmittel zur Umsetzung des Krankenhausstrukturfonds stehen

den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 insgesamt rund 161 Millionen

Euro zur Verfügung. Das sind 14 Millionen Euro mehr als im Jahr 2019 und 33

Millionen Euro mehr als das Gesamtvolumen von rund 128 Millionen Euro im Jahr

2016. „Mit dem Krankenhausinvestitionsprogramm stellt das Land eine

flächendeckende stationäre Krankenhausversorgung auf hohen Niveau sicher, so

dass allen Patientinnen und Patienten in Rheinland-Pfalz jederzeit ein

umfassendes Angebot an stationären Krankenhausleistungen zur Verfügung steht",

so Ministerin Bätzing-Lichtenthäler. Die Gesundheitsministerin dankte

abschließend allen Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz für ihre ausgezeichnete

Arbeit und für ihren großen Einsatz bei der Versorgung von Patientinnen und

Patienten. „Das Land wird den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz auch weiterhin

ein verlässlicher Partner sein.“

Quelle: Pressemitteilung, 06.03.2020