Schleswig-Holstein: Kabinett beschließt Landeskrankenhausgesetz (Landesportal S-H).

Das Landeskabinett hat am Dienstag (03.03) den von Gesundheitsminister Heiner Garg eingebrachten Entwurf eines Krankenhausgesetzes für das Land Schleswig-Holstein – das Landeskrankenhausgesetz – beschlossen. Der Gesetzentwurf wird nun dem Landtag zur weiteren Beratung zugeleitet. Schleswig-Holstein hat als bislang einziges Bundesland kein

Landeskrankenhausgesetz. Mit diesem Gesetzentwurf setzt die Jamaika-Regierung

ein zentrales Element zur Qualitätssicherung und Zukunftsgestaltung der

stationären Versorgung aus dem Koalitionsvertrag um.

„Das Landeskrankenhausgesetz ist ein Meilenstein und ein wichtiger rechtlicher

Rahmen zur Qualitätssicherung in der Krankenhauslandschaft. Wir erhalten damit

mehr Gestaltungsspielraum, um die Gesundheitsversorgung weiterzuentwickeln und

zu stärken. Das Landeskrankenhausgesetz bringt in verschiedenen

Versorgungsbereichen eine Reihe von Verbesserungen für die Patientinnen und

Patienten. Dazu gehört zum Beispiel, dass Notfallpatientinnen und -patienten im

stationären Bereich vorrangig aufzunehmen sind. Zudem führen wir ein

Bettenkapazitätsnachweissystem ein, sodass Rettungsdienste zukünftig viel

einfacher feststellen können, wo freie Kapazitäten in einer Region sind.

Patientinnen und Patienten können so unter Umständen schneller versorgt

werden“, betonte Minister Garg.

Das Landeskrankenhausgesetz wird das aktuell geltende Gesetz zur Ausführung des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes ablösen. Es ist um Vorgaben des Europa- und

Bundesrechts sowie der Rechtsprechung angepasst und um weitere

Regelungsbereiche zur besseren Steuerung durch das Land ergänzt worden. Dem

Landeskrankenhausgesetz ging ein umfassendes Anhörungs- und

Mitzeichnungsverfahren voraus. Daran waren Akteure aus dem Gesundheits- und

Krankenhauswesen in Schleswig-Holstein beteiligt.

Das Landeskrankenhausgesetz hat folgende inhaltliche Schwerpunkte:

Im Landeskrankenhausgesetz wird geregelt, dass Notfallpatientinnen und

-patienten vorrangig zu versorgen sind. Das Krankenhaus wird selbst bei voller

Auslastung zur Erstversorgung stationärer Notfallpatientinnen und -patienten

verpflichtet. Ziel ist es, zu vermeiden, dass Notfallpatientinnen- und

patienten vor Ort abgewiesen werden. Außerdem wurde der

Behandlungskapazitätennachweis in das Landeskrankenhausgesetz aufgenommen.

Dadurch sollen Krankenhäuser dem Rettungsdienst zeitaktuell und unverzüglich

ihre Kapazitäten melden, damit Rettungsdienste nicht mehrere Einrichtungen

ansteuern müssen und Notfallpatientinnen und -patienten zielgerichtet versorgt

werden können. Außerdem haben sich die Krankenhäuser auf interne und externe

Schadenslagen durch das Aufstellen und Fortschreiben von Alarm- und

Einsatzplänen vorzubereiten. Auch diese Festlegungen dienen dem Schutz der

Patientinnen und Patienten.

Mit dem Landeskrankenhausgesetz wird erstmals eine Krankenhausaufsicht in

Schleswig-Holstein eingerichtet. Diese würde zum Beispiel eingreifen, wenn sich

Krankenhäuser in erheblicher Weise nicht an die Vorgaben des

Landeskrankenhausgesetzes halten. In schweren Fällen kann die Aufsicht auch ein

Bußgeld verhängen. Eines der wesentlichen Ziele ist die Stärkung der

Patientensicherheit, da Abmeldungen von Krankenhäusern beispielsweise von der

Notfallversorgung stärker reglementiert und auch sanktioniert werden können.

Durch das Landeskrankenhausgesetz wird Patientinnen und Patienten mit einem

besonderen Betreuungsbedarf wie zum Beispiel Kindern, Menschen mit Handicap

oder sterbenskranken Patientinnen und Patienten die Möglichkeit eröffnet,

Begleitpersonen – soweit möglich – im Krankenhaus mit aufzunehmen. Außerdem

erhält eine Patientenombudsperson zukünftig einen Platz in der Beteiligtenrunde

und wird dort die Interessen der Patientinnen und Patienten vertreten.

Mit dem Landeskrankenhausgesetz erhält das Land zukünftig mehr

Gestaltungsmöglichkeiten: Im Krankenhausplan kann damit verstärkt auf Zentren

und die Wahrnehmung von besonderen Aufgaben an einzelnen spezialisierten

Standorten hingewirkt werden. Krankenhäuser, welche die Anforderungen nicht

erfüllen oder nicht als Zentren ausgewiesen werden, sollen bestimmte

hochspezialisierte Leistungen dann nicht mehr erbringen dürfen.

Die Krankenhausplanung des Landes wird gestärkt durch die Möglichkeit,

zukünftig nicht nur wie bisher Fachgebiete (zum Beispiel Innere Medizin,

Chirurgie), sondern auch Leistungsgruppen (zum Beispiel hochkomplexe

Behandlungen bei einem Schlaganfall) als Versorgungsauftrag an die

Krankenhäuser zu geben. Ziel ist, dass die Patientinnen und Patienten in das

Krankenhaus gebracht werden, in dem sie eine möglichst qualitativ hochwertige

Behandlung erhalten. Erleidet eine Patientin oder ein Patient beispielsweise

einen Schlaganfall, so kann die Behandlungsqualität seine spätere

Lebensqualität maßgeblich beeinflussen. Um eine qualitativ hochwertige

Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Krankenhausleistungen

sicherzustellen, erhält das Gesundheitsministerium zudem die Möglichkeit,

Mindestfallzahlen für bestimmte Leistungen festzulegen. Auch hier steht die

bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten im Vordergrund.

Durch die Ausweisung von Leistungsgruppen sollen Spezialisierungs- und

Konzentrationsprozesse gefördert werden, um auch zukünftig die bestmögliche

Versorgung für die Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holstein

sicherzustellen. Außerdem werden Versorgungsregionen für die psychiatrische

Pflichtversorgung festgelegt. Das schafft mehr Transparenz für die Patientinnen

und Patienten und macht es dem Rettungsdienst leichter, seine Aufgaben zu

erfüllen.

Das Verfahren bei einem Krankenhausträgerwechsel erhält erstmals einen

gesetzlichen Rahmen. Es wird klargestellt, dass der Versorgungsauftrag

tatsächlich neu vergeben wird.

